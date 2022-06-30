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首批Novavax疫苗今晨抵台　估7／8開打「可供第1~4劑接種」

▲▼Novavax。（圖／路透）

▲Novavax疫苗抵台。（圖／路透）

生活中心／台北報導

台灣透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，在今天上午抵達桃園國際機場，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹載抵台灣，該班機在上午7點3分降落。

中央流行疫情指揮中心表示，本批Novavax疫苗效期至今年9月30日，預計在一週內完成封緘檢驗，7月8日開打。

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指揮中心進一步說明，有關Novavax COVID-19疫苗之運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種（也就是所謂第3、4劑），每劑須接種0.5ml。

▲▼NOVAVAX明上午到貨。（圖／指揮中心提供）

▲Novavax施打規劃。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

由於次蛋白疫苗一般而言比BNT或莫德納等mRNA疫苗副作用較低，指揮中心發言人莊人祥建議若有些民眾尤其長者對於施打一劑覺得會怕怕的話，也許可以選擇Novavax。

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