快訊／幼兒莫德納到貨延後「何時抵台？」　14:00記者會羅一鈞主持

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/30）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由醫療應變組羅一鈞副組長說明疫情及防疫作為等事宜。首批Novavax疫苗50.4萬劑今早抵台，至於幼兒莫德納疫苗原本也擬定今天可到，但因為簡單文件問題在補充當中，然而目標最晚7月中旬開打，疫苗何時抵台，相關內容預期記者會中說明。

指揮中心發言人莊人祥今日有事請假，下午記者會由羅一鈞主持，而台灣透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，在今天上午抵達桃園國際機場，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹載抵台灣，該班機在上午7點3分降落。指揮中心表示，本批Novavax疫苗效期至今年9月30日，預計在一週內完成封緘檢驗，7月8日開打。

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指揮官陳時中昨天主持疫情記者會，其中重大政策宣布除Novavax之外，也預定說明莫德納5歲以下幼兒疫苗到貨時程，陳時中昨坦言，莫德納原本抵台時間也是今天上午，可是最後有些文件問題延遲，將儘速進行補充。

日前指揮中心宣布，莫德納幼兒劑型疫苗預計7月初進貨45萬劑提供90萬幼兒施打，最晚目標7月中旬開打，而幼兒疫苗實際開打時間，陳時中表示，等疫苗抵台後再行公布。

根據ACIP會議結論，6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種建議包含：目前國內處於社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險。經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，，兩劑間隔4至8週以上。