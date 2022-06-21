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環警監聯合稽查　南警強力告發改裝車63件

▲台南市警二分局20日晚上邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，執行「環警監聯合稽查」專案，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局20日晚上邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，執行「環警監聯合稽查」專案，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局20日晚上7時至11時邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，在中西區協進國小前執行「環警監聯合稽查」專案，強力查處噪音車、改裝車違規情事，4個小時下來計攔檢車輛近百輛，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。

二分局指出，近來因民眾常反映改裝車噪音在夜間出沒，嚴重干擾市民安寧生活空間；另發現有愈來愈多的電動自行車進行改裝違規行駛情形，警方規劃案取締勤務。

▲台南市警二分局20日晚上邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，執行「環警監聯合稽查」專案，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次「環、警、監聯合稽查」專案勤務，針對設改裝排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、高音喇叭、擅自改裝車燈（LED、HID）、無照駕駛及電動自行車改裝車體等違規行為嚴加攔查檢驗，共計舉發違反道路交通管理處罰條例第16、18 條改裝車輛共60件、改装排氣管噪音車輛2件，並查獲酒後騎乘電動自行車涉嫌公共危險罪1件。

▲台南市警二分局20日晚上邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，執行「環警監聯合稽查」專案，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，鑑於電動自行車擅自改裝後行駛速度動輒80、90公里以上，不僅自身安全堪慮，更危及其他用路人的安全，第二分局連續3天以多點守望、綿密打擊之勤務方式來行攔檢稽查，計已取締違規電動自行車12件，均依道路交通管理處罰條例第12條開罰並沒入車輛，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

▲台南市警二分局20日晚上邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，執行「環警監聯合稽查」專案，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw 檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，第二分局亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，以有效遏止改裝車輛擾寧情事。

▲台南市警二分局20日晚上邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，執行「環警監聯合稽查」專案，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局20日晚上邀集交通警察大隊、台南市環保局、台南監理站等單位，執行「環警監聯合稽查」專案，舉發各類交通違規63件，展現執法決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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