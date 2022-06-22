電動車別改裝！　南警加強取締電動車違規改裝

▲台南市警六分局加強取締違規電動車，保障用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平工業區位於南區，不少外籍移工於此用電動車代步上下班，警六分局為維護交通安全，加強宣導和取締違規電動車，並查獲2件二輪電動車的酒駕案，遭取締的外籍移工都辯稱不知道酒後騎乘電動車觸法，但違法事實明確，警方仍依公共危險罪嫌送辦。

不少外籍移工、學生、上班族偏好騎乘電動車，不但可省牌照稅、燃料稅、保險費等費用，還能改得又快又新潮，立法院於2022年4月19日三讀通過道路交通管理處罰條例，未來微型電動二輪車要上路，需先具備三要件：一、應經審驗合格；二、懸掛牌照；三、投保強制汽車責任險，三者缺一不可，違反規定，警方可依法沒入。

安平工業區位於南區，不少外籍移工於此用電動車代步上下班，市警六分局為維護交通安全，加強宣導和取締二輪電動車。警方強調：不少改裝電動車時速破百，遠超過法定25公里速限，但卻無懸掛車牌納管，不但大幅提升用路人的風險，一旦發生交通事故，又無車牌能回溯追究車主和駕駛人責任，成為交通安全的隱憂。未來電動車納管，可避免改裝超速，又可透過牌照追查釐清駕駛人和車主肇事責任，不少民眾都樂見其成。

另外，市警六分局表示：飲酒後不可騎乘電動車，否則所負之法律責任與駕駛一般油耗車相當，酒測超過法定標準，仍會受道路交通管理處罰條例和刑法公共危險罪的處罰，六分局於6月取締了2件二輪電動車的公共危險罪，遭取締的外籍移工都辯稱不知道酒後騎乘電動車觸法，但違法事實明確，警方仍然依法送辦。