　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

電動車別改裝！　南警加強取締電動車違規改裝

▲台南市警六分局加強取締違規電動車，保障用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局加強取締違規電動車，保障用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平工業區位於南區，不少外籍移工於此用電動車代步上下班，警六分局為維護交通安全，加強宣導和取締違規電動車，並查獲2件二輪電動車的酒駕案，遭取締的外籍移工都辯稱不知道酒後騎乘電動車觸法，但違法事實明確，警方仍依公共危險罪嫌送辦。

不少外籍移工、學生、上班族偏好騎乘電動車，不但可省牌照稅、燃料稅、保險費等費用，還能改得又快又新潮，立法院於2022年4月19日三讀通過道路交通管理處罰條例，未來微型電動二輪車要上路，需先具備三要件：一、應經審驗合格；二、懸掛牌照；三、投保強制汽車責任險，三者缺一不可，違反規定，警方可依法沒入。

▲台南市警六分局加強取締違規電動車，保障用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平工業區位於南區，不少外籍移工於此用電動車代步上下班，市警六分局為維護交通安全，加強宣導和取締二輪電動車。警方強調：不少改裝電動車時速破百，遠超過法定25公里速限，但卻無懸掛車牌納管，不但大幅提升用路人的風險，一旦發生交通事故，又無車牌能回溯追究車主和駕駛人責任，成為交通安全的隱憂。未來電動車納管，可避免改裝超速，又可透過牌照追查釐清駕駛人和車主肇事責任，不少民眾都樂見其成。

另外，市警六分局表示：飲酒後不可騎乘電動車，否則所負之法律責任與駕駛一般油耗車相當，酒測超過法定標準，仍會受道路交通管理處罰條例和刑法公共危險罪的處罰，六分局於6月取締了2件二輪電動車的公共危險罪，遭取締的外籍移工都辯稱不知道酒後騎乘電動車觸法，但違法事實明確，警方仍然依法送辦。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／台南恐怖斷肢！　他右前臂分離掉落噴血
《ELLE》總編輯楊茵絜病逝！　名作家楊渡慟失愛女
正宮酸「哼！長這樣」　小三16刀刺死牙醫
熱褲妹搭小黃付不出220！　狂call男網友們「沒人理」慘了
LIVE／恩恩案「會負起全部責任」　侯友宜最新說明
恐怖畫面曝！北市清潔員站垃圾車後遭撞噴飛
快訊／午後雷陣雨報到！　6縣市大雨特報
單日降到1萬例以下！　莊人祥：要靠3件事
快訊／遭嗆房地產代言沒良心！　阿滴正面回擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市占梅路改雙向道　沈慧虹視察車流確保住戶返家不繞路

竹市環保績效　獲中央10項大獎總考核「特優」

花蓮受水蜜桃及紅豆受損可申請現金救助　受理期限至7／1止

電動車別改裝！　南警加強取締電動車違規改裝

國民黨台南新女力　大新營區徵召姚正玉新戰力

2022台北國際食品展登場　台東展現慢食力打造台灣Style

環保署減塑新政7月開跑　自備飲料杯至少折 5 元

串聯陸空旅運業行銷夏雪芒果　台東縣府邀旅客同嘗好滋味

新法上路！拒測拒檢重罰18萬　暑假將至...花蓮縣府籲民眾勿酒駕

花蓮交通樞紐！站前轉運站將啟動　縣府指示加強無障礙空間

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

竹市占梅路改雙向道　沈慧虹視察車流確保住戶返家不繞路

竹市環保績效　獲中央10項大獎總考核「特優」

花蓮受水蜜桃及紅豆受損可申請現金救助　受理期限至7／1止

電動車別改裝！　南警加強取締電動車違規改裝

國民黨台南新女力　大新營區徵召姚正玉新戰力

2022台北國際食品展登場　台東展現慢食力打造台灣Style

環保署減塑新政7月開跑　自備飲料杯至少折 5 元

串聯陸空旅運業行銷夏雪芒果　台東縣府邀旅客同嘗好滋味

新法上路！拒測拒檢重罰18萬　暑假將至...花蓮縣府籲民眾勿酒駕

花蓮交通樞紐！站前轉運站將啟動　縣府指示加強無障礙空間

鐵道檢查員釋35缺額！首度取消筆試合格門檻　「最高加薪1.6萬」

獨／命運同軌！台版「珍寶海鮮舫」荒廢20年　高雄港務證實將拆

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆、桃園都比照新北做法

很不熟？蔡英文介紹竹市參選人「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

基隆+699！北部新冠疫情趨緩　專責病床比率調降15%

搶暑假商機！探索廚房2人同行1人免費快閃4天　悅．市集7月享77折

快訊／台南恐怖斷肢！堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒分離噴血

蔡健雅無預警曬5秒黑畫面　粉一看全暴動：幸福來得太突然！

張亞中質疑高雄市長民調不公！　何啟聖：我們會要到為止

張亞中給祝福！盼柯志恩當選　遺憾「有人介入」讓他跟高雄斷姻緣

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

七旬男急匯機票錢險遭詐

遭控占道路擋台電施工　女車主喊冤

國民黨台南大新營區徵召姚正玉

酒駕累犯慶生酒後上路

南警加強取締電動車違規改裝

重機過彎衝入對向　3人輕重傷

台南將軍漚汪文衡殿捐贈熱顯儀

南投縣綠能中心案喊卡　林明溱：無奈

桃42線月桃路拓寬工程　第二標開工

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

老碾米廠拚轉型　「粗味」翻轉米食印象

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

更多熱門

相關新聞

鴻海電動車供應鏈成員「坦德」明登興櫃！　掛牌參考價36元

鴻海電動車供應鏈成員「坦德」明登興櫃！　掛牌參考價36元

鴻海（2317）電動車供應鏈成員、中小尺寸車用顯示器製造廠坦德科技（6867）將於明（23）日，以每股掛牌參考價36元，正式登錄興櫃，成為車用顯示與導光式車燈光源模組之興櫃新軍。

北市驚見「魯夫專用機車」　用途曝光網看傻

北市驚見「魯夫專用機車」　用途曝光網看傻

鴻海代工Lordstown「電動皮卡」原型曝光、將啟動量產　市場熱議！

鴻海代工Lordstown「電動皮卡」原型曝光、將啟動量產　市場熱議！

南警強力告發改裝車63件

南警強力告發改裝車63件

阿公裸體騎車　下午緊急送醫

阿公裸體騎車　下午緊急送醫

關鍵字：

電動車改裝南警取締

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面