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高醫遭爆驗毒出包　至少10件冤案逆轉無罪

本刊去年底獨家揭露，高醫將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone而釀冤案，已有多起案件翻案改判無罪。

▲本刊去年底獨家揭露，高醫將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone而釀冤案，已有多起案件翻案改判無罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

《鏡週刊》去年底獨家揭露，高雄醫學大學附設中和醫院（下稱高醫）受南部院檢單位委託進行毒品檢驗，卻自前年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone而釀冤案。事件曝光半年後，經檢方陸續替誤判的被告提起再審聲請，本刊調查，至今年6月底，至少有10起案件原本已遭判刑、最後因高醫驗毒出包而改判無罪，至於其他遭誤判的再審案件則仍在法院審理中。

這10件遭誤判有罪的毒品冤案，原本遭判的刑期從拘役20日到有期徒刑3個月不等，其中，當初若是易科罰金，可拿回加倍的繳納金額並加上利息，若已入監執行的，則可循程序聲請冤獄賠償。

根據《刑事補償法》，羈押、鑑定留置、收容及徒刑、拘役、感化教育或拘束人身自由保安處分執行之補償，依其羈押、鑑定留置、收容或執行的日數，一日以3000元以上5000元以下折算支付；至於罰金及易科罰金執行之補償，應依已繳罰金加倍金額附加依法定利率計算之利息返還。

本刊調查，高醫驗毒出包事件去年12月14日經本刊揭露後，法務部法醫研究所當月17日先是會同法務部調查局、內政部警政署刑事警察局，一同前往高醫毒物檢驗室調查，並就26件、共44筆毒品資料進行質譜數據研判，結果發現，僅有高雄地方檢察署其中一名被告的1筆毒品證物是Pentylone，其他25件、共43筆的證物皆為Eutylone，但當初卻被誤判為Pentylone。

後續，包括高雄、橋頭、台南等地方檢察署，依據法務部法醫研究所等單位的重新判讀結果，主動替當初這些遭誤判的被告提起再審聲請，至今年6月底，經高雄地院審理改判無罪的有7件，經橋頭地院審理改判無罪的有2件，經台南地院審理改判無罪的則有1件，其他再審案件仍在審理中。

而在本刊披露此事件前，因高醫誤判而遭地檢署起訴、最後卻經法院判決無罪的則至少有13件，其中高雄地院有12件、橋頭地院1件。

對於被指誤判毒品，高醫當初則一再宣稱，毒品檢測並非誤判，而是「檢驗限制」，主因是Pentylone與Eutylone是同分異構物，在沒有Eutylone檢驗標準品建立資料庫圖譜前，有可能將Eutylone判斷成樣態相近Pentylone。

不過，根據多份再審聲請書及再審判決書，多名檢察官及法官不約而同都直指，這些案件雖經送高醫檢驗後呈第二級毒品Pentylone陽性反應，但因「高醫對於第二級毒品Pentylone之檢驗結果有誤判情事，並經媒體披露」，之後又經法務部法醫所等單位重新判讀，因此認定被告無罪。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


【點擊看完整全文】

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