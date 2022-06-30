工作8年薪水僅30K！OL嘆「該走人嗎？」　過來人曝先做1事

▲原PO工作8年，薪水卻一直只有30K。（示意圖／資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

大部分的人工作最在乎的就是薪水，但如果一直沒有調漲能接受嗎？一名30歲女網友透露，公司上班的氛圍很好，工作起來非常愉快，但唯一的缺點就是薪水沒有調漲，做了8年月薪還是只有30K，未來也沒什麼調漲機會，不知道是否要換工作。不少人看到後，紛紛建議「比起薪水，應該要更精進自己的能力」。

原PO在「104職涯診所」發文表示，她在一間藝文產業小公司擔任行政兼行銷助理，公司只有她、老闆、女會計同事，大家相處起來就和朋友一樣，老闆對員工要求不高，也都很尊重她們，平時還會請飲料和下午茶。唯一的缺點是薪水比較低，她工作了8年還是只有30K，未來就算有提升，漲幅也不大。

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原PO透露，但老闆已事先提醒過了，做這行就是興趣成分居多，所以薪水沒辦法給太高，平時只能盡量用一些小福利滿足員工。她表示，自己事業心本來就不重，工作只是求個溫飽、壓力不要太大就好，所以很滿足原本的生活，可是最近過完30歲生日，第一次離開家裡到外面租房子，準備和男友結婚，才發現處處都要花錢，3萬薪水根本不夠用。

▲原PO準備結婚才驚覺薪水不夠用。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO指出，男友的薪水也只有32K，比高她一點點而已，婚後沒辦法完全依靠對方，一想到未來還有小孩的費用需要負擔，就越來越焦慮，因此只好PO文求助，「想請問一下，30歲薪水只有30K會很魯嗎？這個收入有辦法結婚、生小孩嗎？我是否應該考慮換工作了呢？」

不少人看到後紛紛勸說，「魯不魯不重要，重點是若不滿足就快點找工作」、「感覺在公司應該也不是很忙，找個技能在上班時間持續進修，增加轉職的籌碼」、「如果真的很喜歡這份工作，那建議你可以嘗試斜槓或投資存錢，只要開始就不算晚，規劃人生是最好的投資」、「不論月領多少錢，只要能持續充實自己創造價值，我相信您很快就會很搶手，薪資節節高升」。

104人力銀行則回應，主要還是要看原PO替自己設定的職涯目標是什麼，只需要和自己比較，「想要怎樣的生活？需要怎樣的努力才能達到這樣的狀態？然後設定計畫努力完成」。若是因為面臨結婚關卡而不滿意薪水，建議可以開始整理履歷，看看現在的能力是否能夠換得期望的薪水，若是沒辦法，就要增進關鍵技能、經歷，「你現在的狀態好處是沒有立即馬上需要轉職的壓力，現有工作也比較沒有壓力，可以騰出更多時間為後面轉職做準備」。