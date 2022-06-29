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酷暑傷人！花蓮縣府籲勞工留意高溫　烈陽下工作慎防3種熱疾病

▲▼從事戶外作業之勞工，體力較平常消耗快速、體溫調節異常，易引發中暑或熱衰竭等熱疾病職業災害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼從事戶外作業之勞工，體力較平常消耗快速、體溫調節異常，易引發中暑或熱衰竭等熱疾病職業災害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣夏季高溫多雨，戶外容易形成悶熱潮濕的環境，近年來氣候變遷劇烈，更是常常出現異常高溫，勞工於戶外高溫下工作，縣長徐榛蔚提醒雇主務必要提供熱危害預防措施，以避免造成勞工發生熱中暑、熱衰竭及熱痙攣等熱疾病。

食品外送、營造業、園藝業、外牆清洗及修繕、柏油鋪設及鄰接道路作業等對於勞工或外籍移工都是常見的戶外作業，也是中暑的高風險族群。為避免戶外作業導致熱疾病上身，花蓮縣長徐榛蔚日前透過縣府臉書及網路提醒鄉親預防酷熱傷害，並期盼雇主及勞工朋友自身防中暑4撇步，分別為「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風」。而出外上工前要留意高溫警報，工作場所則須依職業安全衛生設施規則採取危害預防措施，例如降低工作場所的溫度、濕度及提供陰涼休息場所、提供10-15℃飲用水或運動飲料、避免於中午時段從事粗重之工作等。

實施健康管理方面，如患有高血壓、心臟病或腎臟病的勞工在高氣溫環境下工作要特別注意身體發出的警訊以保護自身安全，公司行號也要實施防中暑、熱衰竭等酷熱疾病的預防宣導，建立災害通報及應變處理機制。對使用機車等交通工具從事外送作業之勞工，更應置備高氣溫危害預防之必要防護設施並使勞工確實使用。

▲▼從事戶外作業之勞工，體力較平常消耗快速、體溫調節異常，易引發中暑或熱衰竭等熱疾病職業災害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府社會處陳加富處長呼籲，從事戶外作業之勞工常見災害除觸電、墜落、交通意外等職業災害以外，每當進入夏季後也時常發生因從事工作時長時間暴露於高溫、高濕的環境，導致體力較平常消耗快速、體溫調節異常而引發中暑或熱衰竭等熱疾病類型的職業災害。

勞工朋友應隨時注意自身或同伴身體狀況，切勿勉強工作，不舒服時應盡快就近尋求協助。雇主或主管如果有不明瞭的地方可透過網路，使用職業安全衛生署「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」（https://hiosha.osha.gov.tw/content/info/heat1.aspx），來計算熱危害風險等級，採取適當之熱危害預防措施，例如針對從事戶外作業之新進人員採取必要之熱適應措施、對大太陽底下無遮蔽之作業增設遮陽及通風設施等防曬抗暑方法，以提升勞工工作環境之安全與舒適、增進工作效率，避免職業災害發生。
 

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