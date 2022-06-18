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薪水突被扣到剩25K！老闆娘喊「是在考驗你」　她傻眼嗆爆1句

駝背,上班族。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO最近剛到公司1個月。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

上班時除了工作內容難易之外，和老闆、同事相處是否融洽也會影響心情。一名女網友透露，最近剛找到一份工作，但老闆娘的態度讓人無法接受，不僅隨意扣她薪水，還說「這是在考驗你」，她聽到後相當傻眼，隨即和對方互嗆，也決定要離職了。不少網友看到後，紛紛表示「快檢舉，讓她罰更多錢！」

原PO在「Dcard」發文表示，她最近剛入職1個月，先前沒有相關經驗，面試時和老闆談好薪資3萬元。不料，老闆娘某天卻趁著老闆不在時，說原本是希望聘用有經驗者，認為她還只是個菜鳥，「我覺得我給你的薪水我不划算」，所以要把薪水調降到2萬5千元。她聽到後當場傻眼，認為相當不合理，於是將此事告訴老闆，所幸對方很講道理，出面順利解決此事。

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▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲老闆娘突說要扣薪5千元。（示意圖／記者劉維榛攝）

不過老闆娘的刁難還沒結束，近日對方突然丟了一本資料到原PO的桌上，要她聯絡客戶，由於先前沒有經驗，所以她當下沒有進行作業。之後老闆娘詢問「聯絡了嗎？」她表明自己不清楚對方的意思，沒想到老闆娘卻突然爆氣，大罵「聯絡什麼還要我跟你說？現在是你在做工作還是我啊？」

經過一連串事件，原PO認為無法繼續待在這間公司，於是和老闆提離職。未料隔天碰到老闆娘又被碎念，讓她相當傻眼，表示調降薪水本來就很不合理，「我做不好你可以兇，但你每次都是沒頭沒尾，我不能接受」。沒想到老闆娘卻說「我其實給你降薪水也是在考驗你」，讓她聽了相當無言，回說「考驗什麼？這有什麼好考驗的？考驗我對你們公司的誠意嗎？」

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲原PO和老闆娘對嗆。（示意圖／CFP）

原PO透露，事後老闆娘還說把她當女兒來看，強調「我這樣是希望你更好」，但她聽了仍十分無言，表示雖然老闆一直慰留，也說會和老婆談談，可是她認為人的個性很難改，現在覺得相當為難，只希望老闆娘不要到外面亂說話。她也好奇，如果其他人也遇到無理上司或同事，會回嗆對方還是默默忍下來。

PO文曝光後，網友紛紛留言表示「片面減薪是違法的，有能力的話快逃吧」、「絕對不要在夫妻經營的公司底下工作，趕快跑吧」、「超過3萬的工作一堆，沒必要為這種人賣命」、「最低2萬5250喔，老闆要求減薪，必須經員工同意」、「第一次聽到調薪是往下的，厲害了」、「離職！！反正她要講就給她講去，你們也不會再見面了，沒有人開薪水講好多少又給人調低，這種叫違法，可以檢舉」。

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關鍵字：

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