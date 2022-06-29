科技公司酸「大專生只值200元」！他求職遭嗆：學歷像股市一樣會跌

▲許多企業在徵才時會優先注重學歷。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

隨著教育普及，有大專文憑已成為就業基本門檻，同樣的現象也出現在大陸。四川成都就有一間科技公司的人資主管在徵才平台面試新人時，不斷羞辱大專畢業的求職者，「大專生頂多值250（月薪250元人民幣，約新台幣1110元）」、「現在200了，大專就像股市一樣，一直會跌」，引發網友瘋傳。對此，徵才平台也出面回應了。

綜合陸媒報導，四川成都有多名求職者在微博反映，「啟出科技公司」一名張姓人資主管在得知求職者為大專學歷後，便開始出言羞辱，「你哪個眼睛覺得這值得起2000？」、「頂多值250」、「2000招一個傻子，你覺得值不值？」甚至有求職者表示自己沒上過大學後，他更直接狠嗆「200，來看門」。

▲大陸一名科技公司主管羞辱大專求職者，引發熱議。（圖／翻攝自微博，下同）



另外，也有求職者表明自己學歷為大專後，該公司人資主管直接拒絕「大專不要」，讓求職者傻眼，「剛剛不都是2000嗎？」人資主管則回，「現在200了，大專就像股市一樣，一直會跌」。對話截圖曝光後，馬上引發不少網友討論。

許多網友紛紛痛批，「建議以後公司只招博士生，這樣才能蒸蒸日上」、「這家公司誰敢去啊」、「書都讀到狗肚子裡了，這麼看不起人，傲慢」，不過也有網友認為，「說實話，這個話說出來好像很難聽，但是現實就是這樣，在北京別說大專了，本科生也不夠門檻，像樣的公司像樣的崗位，都是研究生起步」。

針對該名人資主管引發風波，徵才平台回應，不允許企業作出這樣的言論，如違反平台使用規則將會嚴肅處理，「出現這種情況，求職者可以優先進行舉報。如果情況屬實，將會對該公司帳號的功能進行限制。」

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