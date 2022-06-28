桃園推出「復興三好」全新體驗　三大主題10種不同遊程

▲桃園推出「復興三好」全新體驗。（圖／復興區所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

來復興遊新體驗！迎接即將到來的暑假旅遊旺季，桃園市復興區公所與36家業者，結合復興區內業者，以好吃、好買、好玩三好為品牌，推出各式整合性業者商品，7月4日起上架販售，並且在不同節慶檔期，再推不同促銷方案及限定套組，讓民眾在家就能輕鬆訂購，來到復興感受悠閒慢活的氛圍！

復興區區長游正英表示，公所過去提供給復興在地業者的推廣，多以單一產業方式來進行輔導，自110年起開始以「復興三好」作為復興區產業行銷的品牌，採用競賽方式進行選拔，遴選優質業者，以打造好玩、好買及好吃的品牌特色。

▲高遶天空吊橋生態原始自然。（圖／復興區所提供）

今年則是以行銷推廣為主，將去年選出來的三好業者與其他優質業者進行整合，透過專業行銷團隊將各業者提供的服務及產品進行整合，推出「農遊復興」、「山林體驗」及「部落文化」三大主題，至少10種不同的遊程，以自由行旅客為主打對象，推出小團成行的遊程內容，吸引散客旅遊並且提升我們服務旅遊精緻與深度！

同時就美食與伴手禮的業者，另有規劃美食地圖、伴手禮網路通路上架等不同種的行銷方案，方便旅客訂購或前往品嚐，以民眾來到復興只要認明「復興三好」就可以有好的服務體驗經驗的品牌目標邁進。本次參與的業者共有36家，包含食、宿、遊、購、行五大業種，公所目前也努力開發石門水庫羅馬公路沿線體驗項目，期望能帶動新溪口吊橋民眾重遊。