　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園推出「復興三好」全新體驗　三大主題10種不同遊程

▲桃園推出「復興三好」全新體驗。（圖／復興區所提供）

▲桃園推出「復興三好」全新體驗。（圖／復興區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來復興遊新體驗！迎接即將到來的暑假旅遊旺季，桃園市復興區公所與36家業者，結合復興區內業者，以好吃、好買、好玩三好為品牌，推出各式整合性業者商品，7月4日起上架販售，並且在不同節慶檔期，再推不同促銷方案及限定套組，讓民眾在家就能輕鬆訂購，來到復興感受悠閒慢活的氛圍！

▲桃園推出「復興三好」全新體驗。（圖／復興區所提供）

復興區區長游正英表示，公所過去提供給復興在地業者的推廣，多以單一產業方式來進行輔導，自110年起開始以「復興三好」作為復興區產業行銷的品牌，採用競賽方式進行選拔，遴選優質業者，以打造好玩、好買及好吃的品牌特色。

▲桃園推出「復興三好」全新體驗。（圖／復興區所提供）

▲高遶天空吊橋生態原始自然。（圖／復興區所提供）

今年則是以行銷推廣為主，將去年選出來的三好業者與其他優質業者進行整合，透過專業行銷團隊將各業者提供的服務及產品進行整合，推出「農遊復興」、「山林體驗」及「部落文化」三大主題，至少10種不同的遊程，以自由行旅客為主打對象，推出小團成行的遊程內容，吸引散客旅遊並且提升我們服務旅遊精緻與深度！

同時就美食與伴手禮的業者，另有規劃美食地圖、伴手禮網路通路上架等不同種的行銷方案，方便旅客訂購或前往品嚐，以民眾來到復興只要認明「復興三好」就可以有好的服務體驗經驗的品牌目標邁進。本次參與的業者共有36家，包含食、宿、遊、購、行五大業種，公所目前也努力開發石門水庫羅馬公路沿線體驗項目，期望能帶動新溪口吊橋民眾重遊。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／7旬翁打莫德納後死亡　獲90萬救濟金
韓10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現
快訊／爭鮮「這2品項」調漲為40元　新增60元黑色盤
快訊／台中騎士擦撞左轉貨車　倒地噴血不治
iPhone 14發表倒數！爆料達人：「這型號」將成下代神機
南柱赫又爆霸凌！受害者現身「提新證據」佐證
快訊／蔡英文拍板！李俊俋選嘉義市　挑戰現任市長黃敏惠
「上百架UFO」包圍美軍艦隊　官兵驚曝：科技遠超無人機
快訊／女力對決！民進黨彰化將派黃秀芳出戰現任縣長王惠美
網傳吃1顆普拿疼體內殘留5年！藥師解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園推出「復興三好」全新體驗　三大主題10種不同遊程

預防災後創傷症候群　南消六大隊辦理心理減壓講習

生技公司善心護長輩　1700箱營養品送愛雲林

台東今日+553　暑假將近籲儘速完整接種疫苗提高覆蓋率

台南確診+4145名　免疫不全或低下5-11歲兒童請打加強劑

深植永續觀念　富山國際教育實小及莿桐書屋獲捐海洋生態繪本

國家教育獎優勝名單出爐　台東縣勇奪1特優3優等

騎鐵馬出遊驚魂！妙齡女摔落3米深水溝　警消合力救出

台南學甲遊蕩犬問題多　民眾支持推動興建多功能動物教育園區

苗栗竹南稻田水閘門被偷　里長憂汛期海水倒灌...盼裝防盜門

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

桃園推出「復興三好」全新體驗　三大主題10種不同遊程

預防災後創傷症候群　南消六大隊辦理心理減壓講習

生技公司善心護長輩　1700箱營養品送愛雲林

台東今日+553　暑假將近籲儘速完整接種疫苗提高覆蓋率

台南確診+4145名　免疫不全或低下5-11歲兒童請打加強劑

深植永續觀念　富山國際教育實小及莿桐書屋獲捐海洋生態繪本

國家教育獎優勝名單出爐　台東縣勇奪1特優3優等

騎鐵馬出遊驚魂！妙齡女摔落3米深水溝　警消合力救出

台南學甲遊蕩犬問題多　民眾支持推動興建多功能動物教育園區

苗栗竹南稻田水閘門被偷　里長憂汛期海水倒灌...盼裝防盜門

《藍調時光》幕後照曝光！　金宇彬、申敏兒並肩而坐...甜笑露深邃酒窩

夜班保全值勤「打電動提神」！女住戶氣炸喊開除　網友全傻眼

鄭文燦線上行銷桃園　桃園市府辦理對歐國際招商說明會

最新疫苗受害審議曝！7旬翁打莫德納後死亡判給90萬救濟金

松崎櫻葵巨胸又升級「L cup內衣也撐爆」！全台買不到尺寸：好低落

小Call「討抱」老公直接推開　同床被嫌熱：睡過去一點

獨／南美館「地獄展」Cosplay專場來了！時間曝光、採預約制

咪妃9個月罩杯三級跳！　試穿「人間胸器比基尼」超嗨：太神奇了

台中死亡車禍！23歲騎士擦撞左轉貨車　倒地噴血送醫不治

不只2大鮭魚壽司變貴！爭鮮這2品項也調漲為40元　還有60元黑色盤

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

地方熱門新聞

男大生首度出庭打臉瑪莎惡少

達文西肛門手術切除腫瘤　保住肛門傷口少

陳家欽慰問鐵路警李承翰家眷

嘉義地檢攜手愛心團體發放待用餐

南美館公布4項新分流措施　發碼牌限時入場

桃園旅遊補助7/1開跑　飯店業限時開賣

台中公車六大幹線7月上路

嘉縣新住民選務說明會

嘉縣《家鄉100問》發表　提升學童家鄉認同感

網路帥哥詐妙齡女買點數傳血腥照恫嚇

「吉拿棒Gina」挑戰阿拔泉步道

越南移工因傷臥床4年　醫療專機送返鄉

南消呼籲民眾在家防疫也能學習防災

連公車站牌監視器也敢偷

更多熱門

相關新聞

桃園狼師師生戀害死女高中生　二審判賠

桃園狼師師生戀害死女高中生　二審判賠

桃園17歲女高中生小青（化名），早在2013年國小畢業前夕與徐姓導師發展「師生戀」，雙方交往約4年、期間竟發生過數十次關係。但小青之後聽聞徐男與人曖昧，竟演變成躁鬱症，2018年間跳港身亡。家屬求償，高院二審判決徐男須賠償307萬餘元。可上訴。

共存首波出遊潮　劍湖山祭3折搶人

共存首波出遊潮　劍湖山祭3折搶人

桃檢察官遭控家暴掐脖20秒　本人回應了

桃檢察官遭控家暴掐脖20秒　本人回應了

台灣越南佛教交流協會　桃園聯絡處成立

台灣越南佛教交流協會　桃園聯絡處成立

出門逛逛！　台中音樂市集登場

出門逛逛！　台中音樂市集登場

關鍵字：

桃園復興三旅遊

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

好市多店員拒結帳「照片認不出」　網：被羞辱2次

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面