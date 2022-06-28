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社會 社會焦點 保障人權

與女高中生畸戀她躁鬱症跳港身亡！狼師重判12年半還須賠償

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲桃園狼師與女學生發展畸戀，二審判賠357萬。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園17歲女高中生小青（化名），早在2013年國小畢業前夕與徐姓導師發展「師生戀」，雙方交往約4年、期間竟發生過數十次關係。但小青之後聽聞徐男與人曖昧，竟演變成躁鬱症，2018年間跳港身亡。徐男遭判刑12年6月定讞，發監執行；家屬求償，高院二審判決徐男須賠償307萬餘元。可上訴。

判決指出，徐男（43歲）為小青的國小班導師，也是小青在外補習班的老師。他在小青2013年4月間即將畢業前夕，向小青告白，說很喜歡她，並親吻她，還叮嚀她不能告訴別人；第二天，小青在補習班內，就被徐男撫摸胸部、下體。小青自此墜入狼師的愛情陷阱，之後長達4年期間，雙方發展成畸形「師生戀」，雙方在補習班內、狼師的車上發生關係，多達27次。

2018年間，小青已經上了高中，因為與徐男間的關係讓她痛不欲生。之後聽聞徐男也對其他學妹曖昧，小青崩潰，演變成躁鬱症，更在當年7月間，在北海岸跳港自殺身亡。全案進入司法調查程序，檢方根據小青高中輔導老師的供詞，說小青曾購買《房思琪的初戀樂園》閱讀，越讀越覺得自己與書中主角遭遇相同；另外也發現小青曾傳訊給親友「我是不是做錯了」、「我每天都好有罪惡感」、「覺得很對不起他」，還曾對徐男說「對不起我毀了你的人生」、「我拿命賠給你吧」。檢方最後認定徐男涉嫌多個「加重強制性交罪」，提起公訴。

刑案部分，最高法院去年3月底認定徐男有罪，判刑12年6月定讞，徐男發監執行。至於小青的父親不滿徐男的行為，讓自己痛失愛女，也提出民事訴訟求償2907萬餘元。一審桃園地院審理後，判決徐男須賠償457萬餘元。

求償部分上訴第二審，高等法院審理時，徐男僅願意賠償50萬元，超過50萬元部分則聲明不服。全案於28日宣判，高院改判徐男須賠償357萬9,246元。可上訴。

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