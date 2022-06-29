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社會 社會焦點 保障人權

桃園屁孩遭保安大隊當街痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

今日一段保安警痛打屁孩的影片在網路瘋傳。對此，桃園市政府警察局保安警察大隊第一中隊副中隊長葉佳媛表示，被逮的4名嫌犯因持有改造手槍武器，又衝撞警車、民車多部，駕駛行為嚴重危害用路人安全，警方出於急迫需要使用強制力，無過當問題。

警方表示，車上的4名嫌犯分別為75年次的王姓駕駛、83年次的周姓男子、78年次的彭姓男子及81年次的涂姓男子。

警方指出，員警29日下午2時許於桃園區正光路898號前，發現一白色自小客形跡可疑，且看到駕駛及乘客有未繫安全帶，立即上前攔查及勸導，並以警示燈及警鳴器示意該車停車受檢。

▲▼「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血　90秒執法片網超嗨。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼保安大隊執法畫面。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血　90秒執法片網超嗨。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

沒想到，王姓男駕駛不依警方指示停車隨即加速逃逸，一路不依標誌、標線隨意變換車道、闖紅燈等危險駕駛行為，並於富國陸橋下倒車衝撞警車，致警車右前方損毀。

該車於逃逸中擦撞兩名機車騎士後肇事逃逸，旋於蘆竹區南竹路與中正北路口紅燈處衝撞兩輛民車後停下。本大隊員警立即上前將相關犯嫌以現行犯施以強制力逮捕，並於車內起獲改造手槍1把、子彈6顆、三級毒品K他命（含袋毛重5.42公克），全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

▼桃園市政府警察局保安警察大隊第一中隊副中隊長葉佳媛表示，執法無過當問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞兩騎士　警方回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞兩騎士　警方回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞兩騎士　警方回應了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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