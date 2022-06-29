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媳婦貼心照顧婆婆17年！母親節聽她一句話心碎了：我沒有媽媽

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲這名女子指控，貼心照顧婆婆17年，卻換來一句「媳婦永遠是外人」。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

無怨無悔照顧婆婆，卻換來這種對待！一名女子渴望母愛，結婚後將婆婆當成親媽在孝順，就算對方身體狀況不佳，她仍無怨無悔照顧17年，沒想到某次大哥、大嫂回家慶祝母親節，婆婆的一句話讓她瞬間心碎。

這名女子在「爆料公社」表示，她婚後誠心誠意照顧婆婆，至今已有17年，母親節當天煮完一桌飯菜，找大哥、大嫂回來過母親節，來的人還有姑姑及姑丈，婆婆卻在眾人面前說「媳婦不會真心想照顧妳，因為媳婦永遠都是外人」。

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女子聽完瞬間感到心碎，「我還在讀國中的時候我媽媽就因意外而往生，我知道我有渴望母愛，所以我真心我無微不至的照顧你，因為我很高興我又有媽媽可以叫」，沒想到真心換絕情，聽完婆婆的說法，她也選擇拒絕溝通，現在就連碗筷都不想幫婆婆洗。

不過，女子也慶幸，這個決定得到丈夫的體諒，丈夫不會怪罪她對婆婆的態度，「既然妳視我為外人，很抱歉我必定視妳為陌生人！這輩子我注定沒有媽媽。」

網友們看完女子的家庭狀況，感到十分心疼，在貼文底下留言打氣，「婆婆的認知會決定媳婦的態度，不過也是有婆婆疼愛媳婦比女兒還疼愛」、「真的讓人心寒！但是老天會疼妳的」、「那就把她當外人吧～沒生你養你的真的不需要花那麼大心思，對我來說，他們永遠是外人」、「婆婆本來就不是親媽，不管做多少，媳婦都不會變成女兒，所以適當就好。」

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