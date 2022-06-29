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年收70萬！30歲男想躺平「被爸罵有病」　全場支持：時代不同了

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在這低薪、高物價時代，不婚不生的「躺平族」崛起，一名30歲網友年收約70萬，就立志躺平過日子，無奈老爸時不時就介紹對象，催促他要成家立業，儘管他試圖溝通，也只換來不認同的回應。

「有人跟我一樣嗎？」網友在Dcard直言，在這個高物價、高房價的時代，他選擇不買房、不成家、不結婚、不繁衍後代，過著一個人的生活，每個月獎勵自己一個奢侈品，有朋友約就出去玩，沒人約便在家看電視、玩電腦。

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不過，父親總是催促他成家立業，時不時安排相親、介紹對象，這讓他不禁無奈，「照顧自己都沒辦法無憂無慮了，實在不想為了繁衍後代而與人結合，我知道生物的本能就是繁衍後代，但在這個環境下我選擇捨棄本能，快快樂樂的過日子。」

原po坦言，他曾經把這個觀點告訴爸爸，結果只能到一句「你這樣的想法是有病的」，讓他有苦說不出。

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

PO文引起廣大共鳴，網友們紛紛回應，「我們學校認同躺平的人都一堆了」、「躺平+1，人類是否繁衍有很多因素利弊得失需要計算」、「政府都放棄人民了，當然是躺好躺滿，不過還是建議找個理念相同的伴，一起度過餘生」、「+1，已經想好退休要回老家住了，親戚也住得近，可以串門跑茶聊天」、「自己開心最重要，一堆結婚的可能後悔了」、「大家一起躺好躺滿，一個人自由自在快快樂樂的，想吃什麼就去吃，想去體驗的事就去做，現在存著錢等出國旅行，這樣過一生也挺好的啊」、「世代不同，價值觀也不同，躺平的想法也沒錯，就是選擇不同而已」

不過，也有人直言，「不錯了啦，還願意幫你安排相親，代表他也願意協助你的人生，不像我家的，整天只會酸，一點實質的幫助都沒有。」

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