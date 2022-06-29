「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血　90秒執法片網超嗨

記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉PO一段警方執法的90秒影片。現場有4名保安大隊警員以肉身攔車，4名刺青男子疑似想開車繼續逃逸，被員警拉下車痛打。

該段影片疑似一名小貨車駕駛行經案發現場時拍攝，並標註時間地點為29日下午2時20分於蘆竹區中正北路；影片顯示，警方疑似在追捕一輛白色自小客車，一名員警已將一男壓制在地，但白車不聽員警大喊「停車」，仍持續往前開，差點讓一名員警被右側的貨車夾到。

▲▼保安大隊執法畫面被網友讚爆。（圖／翻攝爆廢公社公開版）







隨後，兩名員警分別從白車後座各拉下一人，並以警棍猛打，讓小貨車駕駛說「X他頭流血了耶」、「那警棍打到頭好痛」，員警將4名男子壓制上銬後，直接拖到一旁，大喊「不要動！趴下！」一名黃衣男子雙腿跪地時，員警則直接抓著對方的頭往前方地上拉，導致男子直接面朝下摔地。

該段影片PO出後立刻吸引1.1萬名網友朝聖，「終於看到像樣的警察了，讚啦」、「保安就是帥！」「這才是警察應有的表現，看到猴子被壓在地上就是爽」、「好療癒喔⋯屁孩們看看留言，這就是你們在一般人眼裡感覺，多少人希望你們被打死。好好做人吧」、「警察就是要兇狠一點歹徒才會乖乖就範」、「雖然看十分療癒，我只擔心這幾位警察會不會被判執法過當」、「不會啦，這是現行犯」。

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