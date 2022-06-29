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搭小黃翻倒湯汁　情侶檔只賠1000「控司機敲竹槓」！網全挺司機

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

▲湯汁漏出滲到椅子底的絨布內。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

記者施怡妏／綜合報導

一名小黃司機深夜載到一對情侶，對方攜帶有湯汁的食物，因包裝不慎湯汁流出，滲到椅子底的絨布內，他向乘客索取2500-3000元的清潔費，結果女生不滿，質疑他「敲竹槓」，只願意給1000元，最後司機打算提告情侶民事求償還有妨礙名譽，他也無奈表示，「車子都是醬油湯汁的味道，不知道能不能處理掉」。

司機在臉書「爆料公社二社」發文，情侶檔帶了有湯汁的食物上車，因為包裝不慎，湯汁流出來，發現時已經滲到椅子底的絨布內，於是他向乘客索取2500-3000元的清潔費，怎料女生卻不滿，認為他在敲竹槓，只願意給1000元。司機表示，如果女生有認識的店家可以過去那裡清，但女生說沒有認識的。

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他再提議，可以到有營業的洗車場清，看店家報價多少直接付，不經手費用，結果女生以「為什麼我要現在去洗，現在半夜一定比較貴啊」為由拒絕。兩人協調不了最後他選擇報警處理，司機無奈表示，「女方一直在旁邊叫囂說，太誇張、太扯，這樣要收3000元，要錢也不是這樣，敲竹槓等等字眼」。

最後，原PO打算直接提告民事求償還有妨礙名譽，他搖搖頭表示，「我只想好好跑車賺錢，在公眾場合，一直被說在敲竹槓，卡油什麼等等的！我真的無奈！今晚也不用跑了整個車子都是醬油湯汁的味道，明天一早趕快開去處理，味道還不知道處理不處理的完」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

▲兩人協調不了請警察來。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

貼文一出，網友們全挺司機，「湯汁有油啊，那味道沒除掉很可怕耶」、「做錯事的人永遠最大聲」、「最少也要2500元吧，因為我清過」、「合理！還有清理期間的營業損失」、「小條的不付要付大條，告下去，她才知道痛」、「辛苦司機了，對於很歡的人支持提告」、「3000元佛心價了吧，營業損失都沒加上去」。

也有曾過車的網友指出，「有被小孩吐奶留車洗過的媽媽路過，這有去洗過的人才懂，基本價都3000元起跳，不管是湯汁還是嘔吐物或是什麼，汽車美容都是要花一整天幫你整個拆洗，之後還要幫你車內打臭氧殺菌除臭，留車在車行不說，計程車司機一整天也不能做生意了，損失慘重，說真的收3000元真的剛好而已」。

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