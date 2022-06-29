板橋槍擊原因曝！為了10萬元債務口角　19黑衣人砸當鋪開槍

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市板橋區民生路三段一間當鋪29日中午驚傳槍響！一名男子遭人連開3槍，手臂、腹部分別各中1槍，自行前往板橋聯合醫院就醫。據了解，事發後一名26歲林姓男子也帶著1槍3彈到海山分局新海派出所投案，並自稱自己是兇手；下午2時50分許，警方於板橋果菜市場附近，逮捕在鋪開槍反擊的潘姓男子。據調查，雙方僅因10萬元債務在電話中起口角，就率眾開槍尋仇。

▲板橋槍響，一群黑衣人搭乘計程車前來當鋪開槍尋仇。（圖／記者陳以昇翻攝）



回顧整起事件，該當鋪今天遭一群黑衣人砸店尋仇，過程中雙方還一度互相開槍，造成尋仇隊伍中年僅19歲的李姓男子身中2槍，緊急送醫急救後，生命跡象穩定並無大礙。

警方初步調查，李男所屬陣營與對方有債務糾紛，今天中午召集人馬、搭乘8輛小黃，帶著球棒、槍到當鋪砸毀落地窗後，並朝內部開槍，當舖內2人也不甘示弱開槍回擊。據現場目擊者指出，事發當時隱約聽見3聲槍響，向外查看後驚見一大群黑衣男子，當場嚇得不知如何是好。

▲板橋槍響，一群黑衣人搭乘計程車前來當鋪尋仇。（圖／記者陳以昇翻攝）



初步了解，26歲林姓男子持改造手槍朝當鋪開槍，遭開槍的一方立刻反擊，因而打傷林姓男子一行人中19歲的李姓男子，林男見同夥受傷，先是開計程車將李男送醫，之後帶著1槍3彈前往新海派出所投案。警方目前已鎖定涉案19名男子，至於中槍的李姓男子則從板橋聯合醫院轉送亞東醫院，目前生命跡象穩定。

▲開槍的林姓男子帶著1槍3彈前往警局自首。（圖／記者陳以昇翻攝）



▲在當鋪開槍的21歲潘姓男子也在29日下午近3時許，於板橋果菜市場附近被警方逮捕歸案。（圖／記者陳以昇攝）

最新消息指出，警方稍早於板橋果菜市場中，逮捕21歲潘姓男子，同時查獲潘男所持有的1把改造槍枝和2顆子彈；整起槍擊案中，雙方僅是因為10萬元債務糾紛，於通話中起口角，進而率眾尋仇，其中林姓槍手開3槍，回擊的潘男則是開2槍，尋仇的一方共有19人。