台中吃燒肉找碴！身分竟是「觀光協會執行長」網出征　結局糗大了

▲原PO發文爆料 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者曾筠淇／綜合報導

「做生意前要先問過這位先生的心情才能做生意！」一名男網友日前到羊角炭火燒肉文心店用餐時，目睹店家被客人找碴，事後更得知該客是「台灣觀光協會聯合總會」的執行長。該網友雖發文替店家打抱不平，不過店家事後則澄清，客人確實態度不好，不過「沒有爆發口角啦～」

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，提到21日晚上8時許，他到燒肉店用餐目睹店家被客人找碴。他表示，客人不但超過接待時間用餐，後來一下嫌炭火小放了不熟，一下又嫌菜單畫4份卻只來2份，「也不想想自己在人家即最後收客時間突然用餐？」而且店家為避免浪費，菜單本來就清楚寫著要打勾而非寫數量。

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原PO表示，當店家解釋炭火的問題時，客人又說店家是在邀功，直接出言打斷。他認為客人這樣的行為根本是「單方面只想抒發個人情緒，影響店內其他人用餐，對店家恐嚇自己為觀光協會執行長，在餐飲業沒人敢這樣跟他講話」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO也貼出影片，客人當下向店家說，「你不要動氣，你可以趕我走，現在是我講話不是你講話」。目睹這樣的情況，他也不禁狠酸，「做生意前要先問過這位先生的心情才能做生意」。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「好大的官威啊」、「當官就是囂張」、「奧要承認自己奧」、「他以為自己很紅」、「丟觀光人的臉」、「他難道都沒有覺得友人很尷尬的嗎」、「討厭這樣的人，哪裡來的勇氣覺得自己可以這樣對待別人」、「吃個飯而已，何必呢」。

▲林立堅表示自己和店家沒有怎麼樣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

對此，《ETtoday新聞雲》詢問到執行長林立堅本人，他表示「跟店家沒有怎麼樣，可能是影響到隔壁客人用餐的心情。」

羊角炭火燒肉文心店則回應，他們與客人沒有起口角，只是客人態度不好，問他們「不開心要怎麼辦」，後來他們直接不收錢，就讓客人離開。

店家也強調，客人並沒有超過接待時間，當時還有10幾分鐘可以點餐，不過，該客確實沒有訂位，且當時臉很臭，大家都「超緊張的」，因為過去經驗告訴他們，沒訂位還帶位很慢，被客訴的機會很高，所以大家都很積極要幫客人處理，只是對方卻一直嫌。

此外，不少網友因不滿客人態度，湧進「觀光協會聯合總會」粉專幫高調。粉專稍早也貼出公告回應，「本會前執行長林立堅先生於2020年2月13日起擔任本會執行長一職」，但後來因與會友有財務糾紛且未繳交會費，所以「2020年8月解除執行長一職」，對方行為與協會無關，「若有以本會名義對外活動造成協會名譽及實質損失，將採取法律行動」。

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