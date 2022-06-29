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語音專區、群聊功能登場　Facebook「社團」新增四大功能

▲臉書推出社團功能更新。（圖／臉書提供）

▲臉書推出社團功能更新。（圖／臉書提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Facebook 今日宣布「社團」中的多項功能進行更新，讓大家能輕鬆找到喜愛的社團，並針對有興趣的內容進行深度的討論及互動。此次功能更新包含在介面左側加入社團選單、新增語音專區、社團聊天室及社團內的動態消息專區，幫助大家更即時且彈性地針對特定主題進行交流。多項新功能將於即日起陸續更新。

管理社團的新方法

Facebook App與網頁版中，在左列的側邊選單中新增社團的不同功能，提供大家捷徑以更輕鬆、快速地能找到喜愛的社團，選單上會呈現社團是否有最新動態，可自由探索或加入朋友參與的社團，也可快速建立自己的社團，更可釘選最愛的社團在選單的頂端，舉例來說：若希望可以快速接收到烹飪社團新上線的食譜，只要將此社團釘選在選單中最上面，即可查看社團中的最新資訊。

▲臉書推出社團功能更新。（圖／臉書提供）

▲左列的側邊選單中新增社團的不同功能。（圖／臉書提供）

社團聊天室：即時群聊讓資訊快速交流

透過 Facebook 社團及 Messenger，社團聊天室讓成員們更即時地針對特定議題進行討論，以訊息交流或其他方式，建立更深厚的關係，以加入烹飪社團為例，希望在初次烹飪時可以得到社團中其他成員的即時回饋，管理員便可創立一個聊天室促成相關討論。

▲臉書推出社團功能更新。（圖／臉書提供）

▲可以建立較小的群組方便交流。（圖／臉書提供）

語音專區：多元互動形式增進社團成員間交流

管理員可即時創建即時語音互動專區，讓成員自由進出專區，並透過聲音即時分享資訊或共同參與特定實況現場。若希望從烹飪社團中學習到最佳料理方式，可以在 Facebook 社團或 Messenger 中，直接為特定菜餚的教學創立語音專區，與社團中的其他成員進行討論。預設互動的形式雖為語音，但也可開啟鏡頭讓互動更有趣，促進更多社群中的交流。

動態消息專區：在社團中增設主題專區、建立深度互動

管理員可以針對社團中特定主題或話題再設立多個不同的動態消息專區，以便社團中的成員方便追蹤主題並進行互動。例如在一個烹飪社團中，可另設探討甜點製作的動態消息專區，方便大家在社團內針對特定的主題與同好深度互動。

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