直播喊單被臉書警告「違反社群守則」！　老司機秒懂笑：車速太快

▲原PO收到臉書通知，留言違反社群守則。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

臉書《社群守則》規則嚴格，不過有些留言卻莫名其妙被警告，一名女網友表示，在臉書直播買衣服，底下留言喊單+1，結果會被臉書警告「違反社群守則，留言中有垃圾訊息」，讓她一頭霧水，不爽直呼「管我買太多嗎！」貼文曝光後，有老司機一眼就看出端倪，「臉書以為妳在開車」。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，在臉書直播買衣服，底下留言想要的款式、顏色跟件數，結果卻被臉書判定「違反社群守則」，原因則是留言中有垃圾訊息，她收到通知傻眼，「我直播喊單關臉書屁事啊，管我買太多嗎！」

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她也貼出被臉書警告的留言，總共買了6件衣服，分別都是「英文字母AF開頭，加上3碼數字」，看起來沒有任何異狀，就有老司機壞笑表示，「臉書可能偵測到謎片番號」、「我差點都想去搜尋引擎照著打番號」、「你喊的不是貨，是謎片的片名」。

▲網友們猜測元PO被警告的原因。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

另外也有網友猜測，可能是因為打出暗示性的數字，「可能把2、4、6看成別的數字吧」、「有那3個數字是關鍵，直播也遇過這3個數字價錢就被違反規定」、「我昨天留四和二和陸的阿拉伯數字也被禁言」、「上次我回覆買家：一共426元。隔天就被通知違規」。

也有網友笑說，「可能男朋友檢舉的」、「它以為你在打神的語言」、「妳害審查員沒買到」、「肯定被誤以為是諜報在傳機要秘密」、「這對衝動購物的人是救星」、「貼心，怕你一次花太多」、「被廣告、被詐騙也是被禁止的概念」、「阻止妳花錢」。