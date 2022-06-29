快訊／終止苗栗分裂！國民黨今提名謝福弘參選苗栗縣長





▲前農田水利處長謝福弘 。（圖／翻攝謝福弘臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會今（29）日將提名前農田水利處長謝福弘參選苗栗縣長，苗栗分裂的困局暫時解決。而地方人士判斷議長鍾東錦將參選到底，待謝於中選會正式登記後，鍾將以違反黨紀遭黨中央開除黨籍，屆時鍾與黨中央的衝突，可持續創造聲量，延續政治生命。

國民黨苗栗縣長提名因派系問題遲遲無法解決，黨主席朱立倫屬意的立委徐志榮多次表明沒有參選意願，鍾東錦及謝福弘均則揚言參選到底。黨中央無法勸進徐志榮因素複雜，其一是因為徐志榮曾多次當面承諾鍾、謝兩人，自己不會參選，而造成誠信上的問題，始終不願接受徵召。

被視為劉政鴻派系大弟子的謝福弘過去並無選戰經驗，但多年的農田水利會背景讓他的人脈及樁腳不容小覷，同時他也是徐志榮摯友，除了徐志榮的奧援，前縣長傅學鵬、現任縣長徐耀昌也曾表示若他被提名將會支持他。不過，國民黨提名謝福弘也有風險存在，謝過去在農田水利會系統任職時，讓綠營蒐集到一些「黑資料」，恐成為選戰後期的未爆彈。

謝福弘日前表示，自己在全苗栗18鄉鎮市的支持者都已經按捺不住，要他不能再沈默以對，因此近日不只已經開始打電視廣告，也陸續在縣內各重要道路豎立大型競選廣告，並對媒體表示：「我爆發力強，他（鍾東錦）愈打愈下來，我是愈打愈高。」