天氣陰陰的！電力備載容量「竟亮這個燈」　網狂抖：很危險

▲示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

氣溫炎熱，民眾紛紛開冷氣降溫，帶動用電量上升。對此，有網友今（29日）稍早前上台電網站就發現，電力備轉容量率剩 6.25%，僅差0.25％就要亮「供電警戒」橘色燈號。消息曝光後引起一票網友驚抖「今天太陽不給力，快要GG了」、「大場面要來了」。

有網友稍早在批踢踢八卦版發文注意到「今日（111.06.29）預估尖峰備轉容量率 6.25% 供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」，嚇得原PO驚喊「太陽趕快加油好嗎！大家不要再開16度了，真的快不行了！」

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▲台電官網亮起「供電吃緊」的黃燈。（圖／翻攝自台電官網）

消息曝光後，立刻引起網友熱議「大場面要來了嗎」、「重演大停電」、「冷氣再不開就沒機會了，開好開滿」、「我不相信台灣會缺電，要關冷氣你們自己關」、「嚇到發冷，我先穿個外套」、「今天太陽不給力，很危險，快要GG了」、「把握每一次有冷氣的時光」。

其中，不少網友注意到「太陽能發電量剩下3％」紛紛回應，「說個笑話，陰天就缺電」、「太陽能落塞就慘了，之前用電量大時還有10幾%左右，現在陰陰的就直接掉不到5%」、「太陽能掉到5%已下了QQ」、「太陽能快沒了！」