查定位抓到渣男友劈腿25歲嫩妹！　她爆氣扛槍衝小三家猛轟

▲阿姆斯特朗（左）因為男友劈腿而殺害了25歲的情敵威爾遜（右）。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國警方最近發出通緝令，要抓住34歲的瑜伽老師阿姆斯特朗（Kaitlin Marie Armstrong），因為她涉嫌在5月11日槍殺25歲的職業自由車手威爾遜（Anna Moriah Wilson）。警方指出，阿姆斯特朗之前發現，男友史崔克蘭（Colin Strickland）居然偷偷劈腿，和威爾遜私下來往，因此才引發這場命案。

據《每日郵報》報導，涉案的3人都是德州自由車愛好者，由於他們十分活躍，因此在當地的自由車圈內相當有名。最近，阿姆斯特朗發現，男友史崔克蘭在和她分手之後，曾與威爾遜短暫交往，即使2人後來復合，史崔克蘭還是偷偷地和威爾遜有來往，氣得阿姆斯特朗放話，要將這名25歲的情敵殺死。

5月11日，阿姆斯特朗查詢她裝在史崔克蘭自行車上的追蹤器後發現，男友當天和威爾遜去吃了漢堡和游泳後，一起回到威爾遜的家中，於是阿姆斯特朗立刻衝到威爾遜家。當晚10點，警方接獲威爾遜友人的電話，聲稱威爾遜被發現倒臥在家中浴室，身上還有多處槍傷，於是警方立刻趕到現場了解情況。

警方指出，當他們抵達現場時，威爾遜的朋友正在為她進行心肺復甦（CPR），地上散落著多個彈殼，不過急救人員很快地就宣布威爾遜當場死亡。警方在進行調查後，對阿姆斯特朗發出通緝令，並懸賞2.1萬美元（約新台幣62萬元）捉拿嫌犯。

在命案發生後，阿姆斯特朗曾被人發現在紐瓦克自由國際機場出沒，而且警方查到，阿姆斯特朗在逃亡前曾將價值約3萬美元（約新台幣90萬元）的轎車，以破盤價1.22萬美元（約台幣37萬元）售出，懷疑她有可能已潛逃出境。