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大陸 大陸焦點 特派現場

電池一哥剛募資2000億元！拿超過一半資金去理財　股民炸鍋

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲寧德時代進行資產配置管理，被股民和網友怒噴圈錢。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

全球最大電動汽車電池廠寧德時代爆出剛完成募資450億元人民幣（約新台幣1998.5億元），日前宣布將「閒置資金」230億元人民幣（約新台幣1021.4億元）進行保本型投資。公告立刻引起股民和網友憤怒，「一邊圈錢，一邊理財」、「所以為啥要增發呢？缺錢嗎？」

寧德時代周一（27日）晚間發布關於使用部分閒置募集資金，進行現金管理的公告，指出董事會同意公司使用不超過人民幣230億元，向特定對象發行股票閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品。

公司表示利用閒置資金投資目的在於提供公司資金使用效率，以不影響募集資金投資項目建設與公司正常經營的前提下，公司將利用部分暫時閒置資金進行現金管理，為公司增加資金收益。

沒想到這篇公告卻讓股民炸鍋，網友紛紛懷疑公司利用募資發大財，「所以為啥要增發呢？缺錢嗎」、「看不懂，我的語文不支持我理解這段話」、「投研發啊！上游鋰礦啊！分紅啊！有錢不會用是嗎」、「一個字新能源不行」！

不過也有網友指出，「募集資金使用總得有個過程，任何項目實施都需要時間，不用的錢理財有問題嗎？」也有人不解，「錢不是沒地方花，是項目需要步驟需要時間，這些錢只是暫時沒到項目那個步驟，暫時空閑，買典禮才弄點利息，利益最大化，看公告了嗎？有啥好噴的。」

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