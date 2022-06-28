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騎士急剎打滑自摔　膀胱＋髖臼髕骨破裂…消防員堅持送醫救回一命

▲陳男醫院慶重生。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳男醫院慶重生。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子騎機車急剎打滑，結果機車噴飛人也受傷，屏東縣政府消防局獲報出動救護車救援，到場發現機車碎片，未見人影，但停放一台自小客車，消防人員好奇詢問，對方表示由其兒子載往就醫即可，消防人員見機車如此破碎，根據經驗傷勢應該不輕，建議由專業的救護人員送醫較安全，他最後聽從建議，救護車送往醫院檢查結果，證實膀胱及髖臼髕骨破裂，經安泰醫院與高雄醫學大學密切配合，經5個多月治療，日前重生，相當感謝救護人員從鬼門關將他救回來。

▲陳男醫院慶重生。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

新園消防分隊於今年1月15日晚間20時07分接獲119派遣，指稱新園鄉龍港大橋新園端有車禍發生，分隊獲報後火速前往施救。

看到現場是1台機車，疑似急剎打滑自摔致使車體碎裂，零件噴飛，幾近全毀橫躺路中，救護人員多次尋找後未發現傷者，不過路邊卻停放一輛發動中的自小客車，趨前詢問瞭解後，發現機車騎士就坐在後座，並向救護人員表示自小客車駕駛是其兒子，由兒子開車載他去就醫即可，因該輛機車受損狀況嚴重，救護人員直覺研判車禍當時之猛烈程度，為確保安全，不厭其煩再多次與陳姓傷者溝通後才勉為同意下車。

救護人員隨即進行評估，其生命徵象穩定意識清楚，神經學正常，右手掌與右小腿各有一處3公分撕裂傷，走路側傾無法施力，一跛一跛需要有人攙扶，右手會去扶髖骨部位，給予清洗傷口、包紮止血與固定後，在救護人員不斷苦口婆心勸說下，於20時29分送往東港安泰醫院救治。

新園分隊於日前接獲東港安泰醫院通知，陳姓男子經高雄醫學大學外傷及重症外科陳昭文主任醫療團隊搶救與積極治療復健近5個月後已臻康復。

高醫團隊並於東港安泰醫院辦理「倖福者聯盟」案例分享，該案由於緊急醫療系統前後線無縫接軌，從事故現場救護人員研判處置送醫救治再轉院直至康復過程，是一個非常成功的跨院合作典範，除了做為救護端與醫療端經驗回饋交流外，期能減少死亡與改善失能，讓更多倖免於難的患者能夠與其他生存者連結，院方也為陳姓傷者準備了蛋糕慶祝「重生」，新園分隊亦於6月27日下午17時到醫院探視關懷。

陳姓男子目前仍需靠拐杖才能行走，並需按時回醫院追蹤觀察及服藥，每天也很努力做復健，但他很感謝向消防人員將他從鬼門關前拉回來，深刻體悟了生命寶貴無價，自忖今後駕駛交通工具會更注意行車安全，並直呼重生感覺真的很棒。

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