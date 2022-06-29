移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙：台灣不爽來打啊

▲蘇男開直播痛罵台灣。（圖／翻攝直播）



網搜小組／劉維榛報導

印尼籍網紅移工Faisal Soh（中文名蘇世榮）於106年犯下仲介賣淫等罪，但經過審判後仍繼續在台灣過著奢華生活，爽開賓士帶孕妻甜蜜出遊等，一度發文「謝謝台灣」。不過，蘇男近日遭移民署驅逐出境，他返國後嘴臉卻是180度大改變，他開直播怒譙台灣，「雞掰呀，X恁娘台灣，怎樣？台灣不爽？來打啊！」

印尼籍網紅移工蘇世榮在台曾涉及圖利容留性交罪，他在案件審理期間坦承，每月領約6萬元月薪，扣除房租2萬7000元及租車3000元，每月實際領到報酬為3萬3000元。經法官審理，發現以蘇世榮供稱的每月所得3萬3000元，累計2年半共得99萬元，宣告沒收犯罪所得，並在民國109年判其4個月有期徒刑，得易科罰金，判蘇男須繳交111萬元罰金。另外，蘇世榮更早之前還曾違反銀行法，遭判刑1年6個月。

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對此，蘇男23日在臉書發文「我和我的妻子都很好。」他表示所有的事情都已經在經過審判後結束、也已經服刑結束。蘇男表示，台灣所經歷的事情讓他成長、間接教會他很多事情，強調「我從來沒有掩蓋過我的壞事。這就是我。」最後也謝謝台灣，也謝謝所有支持他的粉絲。

▲蘇世榮在台犯罪後仍過著吃好用好的生活。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））



不過移民署向台北地檢署確認，蘇男是否有罰金尚未繳交部分，確認蘇男已在24日繳清111萬元罰金後，也立即在25日上午9時15分對蘇男執行出境任務，把蘇男驅逐出境。

怎料，蘇男返國後，卻高調開直播痛譙台灣，更以流利中文煽動網友，「感覺好像，媽的！外勞不值得賺這個錢，比台勞還要高，人家是辛苦錢、流汗錢，薪水那麼高是正常的吧！你在寫什麼新聞，寫什麼？還在那邊對比，他媽的，如果你們台勞，如果真的努力，認真做，那個薪水也可以得到啊，不是嗎？講廢話！」

至於移工騎電動車的狀況，蘇男滿嘴三字經痛批，「現在好不容易有電動摩托車，Ｘ恁娘Ｇ掰，還說電動摩托車是造成大家的麻煩，公共危險，操你妹的，不然你摩托車讓他們買啊。」

對於改裝現象，蘇男繼續開轟，「說你們不要改裝喔，給你們罰單喔，要小心一點，雞掰呀，Ｘ恁娘台灣，怎樣？台灣不爽？來打啊！印尼那麼大，人口那麼多，城市還要比台灣好看！」

針對蘇男以仇恨言語煽動印尼網友的部分，讓台灣雇主協會臉書也發聲譴責，一個個被驅逐出境的印尼淫媒， 回去後每天開直播繼續教印尼移工逃漏洞，包括教印尼人去印尼辦事處跟台灣申請就業安定基金來安置的錢所蓋的shelter（庇護所），「想要回印尼，去印尼辦的shelter自首，只需要準備一萬塊罰款的錢，加上機票費用就好，其他包吃、包住，還可以上網，手機不用被沒收，頂多 22000-24000」。

台灣雇主協會也嚴厲呼籲勞動部 ，請嚴格審核安置費用，就業安定基金是拿來安定台灣人的就業機會，而不是拿去給安置機構亂撒的。

蘇男直播全文曝光：

感覺好像，媽的！外勞不值得賺這個錢，比台勞還要高，人家是辛苦錢、流汗錢，薪水那麼高是正常的吧！你在寫什麼新聞，寫什麼？還在那邊對比，他媽的，如果你們台勞，如果真的努力，認真做，那個薪水也可以得到啊，不是嗎？講廢話！

摩托車改裝，那個罰單，沒有比電動摩托車還要高，電動摩托車罰款比摩托車還要高，他們外勞來台灣是上班，要買摩托車要雇主同意，雇主不同意就不行，現在好不容易有電動摩托車，Ｘ恁娘Ｇ掰，還說電動摩托車是造成大家的麻煩，公共危險，操你妹的，不然你摩托車讓他們買啊，考個行照啊（應為駕照）讓他們知道怎麼走啊，騎個電動摩托車一大堆罰單，再講一大堆，對不對？Ｘ。

全部都是外勞的錯，全部都是外勞要吃這些罰單。勞動部帶警察去各個工廠講，雞巴毛，台灣人有沒有改裝摩托車，台灣人廖老大，改裝車有沒有開上路？有沒有去那邊宣導？說你們不要改裝喔，給你們罰單喔，要小心一點，雞掰呀，Ｘ恁娘台灣，怎樣？台灣不爽？來打啊！印尼那麼大，人口那麼多，城市還要比台灣好看！