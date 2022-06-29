女登山客爬聖稜線高山症發作！距山屋僅1.3km　黑鷹出動救回

記者鄧木卿／台中報導

苗栗縣消防局昨天下午2點35分獲報，雪山聖稜線2.7公里處有名女性登山客高山症發作，感覺噁心嘔吐、全身無力，雖然距離雪北山屋還有1.3KM，已經無法繼續前進，不但出動山搜小組，也申請空勤總隊協助，空勤出動黑鷹直升機傍晚5點起飛，6點即順利吊掛返回清泉崗機場，再由台中市消防局後送，女子已無生命危險。

▲一名女登山客爬聖稜線時高山症發作，後來由黑鷹直升機順利救回。（圖／空勤總隊提供，下同）

空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨天派遣黑鷹直升機執行雪山聖稜線女性登山客高山症救援任務，經機組員完成任務裝備整備，5點03分起飛，爬高10000呎定向目標區，5點26分到達目標區搜尋，5點30分發現目標確認待救者後，隨即完成偵查與風向判定、高度調整，並開始吊掛作業，由於現場風向不定，吊掛作業難度增加，後來在5點42分完成吊掛作業，6點06分返回清泉崗機場，將病患交由台中消防局救護車後送醫院就醫。

苗栗消防局也提醒登山客如何預防高山症：

1，出發前諮詢醫生做身體檢查評估。

2，盡量避免直接以飛行的方式前往高地，如果必須直飛且睡眠在高度超過 2750 公尺的地區，最好考慮使用預防性藥物。

3，在海拔2000至2500公尺以上的旅遊，最好能過夜後再上升高度。

4，在抵達高地後的首24小時避免過度運動以及酒精性飲料，並多喝水。

5，爬山時要慢慢上山，不要操之過急，使身體有足夠的時間對低氧氣的環境轉變作出適應。可以白天爬高一點，晚上則睡在較低的地方。