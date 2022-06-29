快訊／外交部同仁宿舍墜樓意外！男倒臥大門前　無生命跡象搶救中

一知名光電業公司黃姓負責人被妻子發現和酒店小姐開房間，為了表示懺悔，黃男簽下協議書，表示如果再對妻子不忠，須賠1千萬元，結果又被妻子抓到他到薇閣旅館偷吃13次，提告依約求償，黃男雖辯稱他有焦慮症、高血壓等疾病，去旅館是為了唱歌幫助病情，且賠償金額太高，但法官並不採信，經台北地院審理，發現黃男3年所得是違約金的數倍以上，判處黃男應賠償妻子1千萬元，全案還可上訴。