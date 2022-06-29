快訊／外交部同仁宿舍墜樓意外！男倒臥大門前　無生命跡象搶救中

記者黃彥傑／台北報導
台北市北投區29日下午發生一起墜樓案件！一名29歲陳姓男子被發現墜落在外交部同仁宿舍門口，一旁警衛見狀嚇得立刻報警。警消獲報趕抵現場，發現男子沒了生命跡象，緊急將他送醫搶救。
▲台北市北投區發生一起墜落意外，一名29歲男子墜落在大門口沒有生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）
據悉，陳姓男子為外交部委外廠商員工，從7樓高的檔案大樓墜落，警衛目擊嚇壞，立即報警並撥打119，但人送往榮總急救，經搶救仍回天乏術，警方也通知家屬，詳細的事發原因仍有待調查釐清。
記者黃彥傑／台北報導
台北市北投區29日下午發生一起墜樓案件！一名29歲陳姓男子被發現墜落在外交部同仁宿舍門口，一旁警衛見狀嚇得立刻報警。警消獲報趕抵現場，發現男子沒了生命跡象，緊急將他送醫搶救。
▲台北市北投區發生一起墜落意外，一名29歲男子墜落在大門口沒有生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）
據悉，陳姓男子為外交部委外廠商員工，從7樓高的檔案大樓墜落，警衛目擊嚇壞，立即報警並撥打119，但人送往榮總急救，經搶救仍回天乏術，警方也通知家屬，詳細的事發原因仍有待調查釐清。
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