花蓮男騎機車出門「買菜買了3天3夜」　屏東熱心警員助他返家

▲屏東警分局民和派出所警員崔方謀、陳威守助周男搭火車返花蓮的家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

花蓮縣周姓男子騎機車外出買菜，3天後出現屏東市民和派出所前，員警上前關心，他無法清楚回答，以機車車牌查出他身分，原來他獨居，由於途遙遠，警方擔心他再迷路，透過屏東縣政府社會處協助他搭火車返家，其機車則由員警協助運回花蓮。

屏東警分局民和派出所警員崔方謀及陳威守，日前發現一名白髮蒼蒼老伯，牽著一輛機車在派出所外不斷張望，立刻趨前關懷詢問，但他無法清楚回答，經由車籍資料才得知他姓周(69歲)，家住花蓮，因獨自外出買菜，要返家時卻迷失方向，又未帶手機，沒想到竟花了3天3夜，從富里鄉騎到了屏東市。

崔、陳2員看到他因久未進食而顯露疲態，經確認不需要就醫後，隨即請其至派出所內休息並提供飲食，同時透過各式方法查找他的家人，卻無法連絡，央求當地派出所協助，方獲知他獨居，由部落頭目作為聯繫窗口。

因路途太遙遠，擔心他再次迷路，透過屏東縣政府社會處協助讓他搭火車返家，其機車則由員警共同出資運返花蓮；另員警也細心聯繫部落頭目關於他搭乘火車及機車運送之相關資訊，當日下午順利由頭目前往接送，終於安全返家。

分局長黃國源肯定崔、陳兩主動積極、為民服務精神，不僅有助提昇警察正面形象，更值得為同仁表率。