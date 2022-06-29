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暖警變貪警！誆2老人騙77萬　宜蘭貪警二審改判9年10月

▲羅東警分局公正派出所警員陳喬庭（左1）訛詐2老弱77萬元，判10年徒刑。（圖／擷取自《羅東分局網頁》）

▲羅東警分局公正派出所前警員陳喬庭（左1），詐騙77萬元，二審改判9年10月。（圖／擷取自《羅東分局網頁》）

記者吳銘峯／台北報導

羅東警分局公正派出所前警員陳喬庭，因熱心助人被稱為「暖警」，登上媒體版面。結果他2020年間利用辦案機會，向2名老人誆騙77萬元，老人上警局討錢才讓全案爆發。一審將陳男重判10年，上訴二審後，高院29日改判9年10月。可上訴。

陳男（29歲）為警專30期畢業，2013年起任職羅東公正派出所，與妻子是派出所同事，事發後2人離婚，陳男也離職。本案起因於陳男於2020年11月間，受理一名婦人到派出所報案，指稱被詐騙集團騙走28萬元。陳男隔日就到婦人家中，說已經查到線索，到要求婦人拿出30萬元當誘餌；之後又說要到外縣市查案，還要婦人掏錢出來。總計婦人前後給付37萬元，全都被陳男花用完畢。

不僅如此，他2021年初執行護鈔勤務時，保護要裝潢房屋的獨居老翁領取40萬元，陳男將老翁送回蘇澳住處時，謊稱可以將錢放在派出所，由警方保護。老翁不疑有他，交付40萬元；但隔了幾天後前往派出所要錢，卻發現根本沒這回事，全案因此爆發。事發後陳男離職，檢方也對他提起公訴。

一審法院依照2個《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物」罪，重判有期徒刑10年。全案再上訴，二審高等法院審理後，也認定陳男成立2罪，並減輕刑度，改判有期徒刑9年10月。

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