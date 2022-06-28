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社會 社會焦點 保障人權

25天收2張違停罰單！照片「盆花落葉」都一樣　檢舉魔人搞詭慘了

▲休旅車,暈車,山路 。（示意圖／達志影像）

▲北市內湖區陳姓男子拍攝林姓女駕駛違規停車，豈料竟竄改照片電子再度檢舉遭發現。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

台北市內湖區林姓女駕駛因違規停車，遭70歲陳姓阿伯拍下3張照，上傳至新北警交通大隊「違規檢舉專區」檢舉。豈料，異想天開的阿伯竟將首次拍攝時間刪除，二度上傳檢舉，林女再次收到舉發單，發現2張照片不僅角度相同，連花盆上的花數量也一樣，揪出貓膩並向警方反應。士林地檢署偵結，依偽造文書罪將陳姓阿伯予以緩起訴處分。

緩起訴指出，陳姓阿伯於2020年6月6日12時29分57秒、12時30分26秒、12時31分41秒，在成功路4段61巷20弄口，拍攝林姓女駕駛所有的自小客車違規停車照片3張，並在同年月14時25分以電子郵件方式，上傳到警察交通大隊檢舉，警方依阿伯所附照片舉發違規。

但阿伯不知道哪來的靈感，在同年7月1日14時40分，竟將6月6日拍攝的違規照片日期刪除後，再次檢舉，導致警方依所附照片再次舉發違規。

林姓女駕駛不到一個月再次收到罰單，驚訝發現2張照片角度相同，連掛的衣服跟鄰居家掛的衣服都一樣、花盆上花的數量相同，甚至車輪胎壓在柏油路上、壓在水泥地上位置及後面落葉、左前輪與左後輪中間1片枯黃落葉完全一致，顯然為同次拍攝，因此立刻向警方反應。

偵查時，阿伯坦承不諱，檢方審酌他無前科，素行尚佳，深表悔悟，經過這次教訓後，應有所警惕，參酌刑法第57條所列事項及公共利益維護，認以緩起訴處分為適當，緩起訴1年，並向公庫支付3萬元，完成「預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程」4小時。

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