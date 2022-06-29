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林佳龍主張「台北房價合理買得起」：青年購屋貸款提高上限1000萬

▲▼林佳龍今天上午出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會前受訪。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲前交通部長林佳龍。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

積極爭取民進黨提名參選台北市長的前交通部長林佳龍29日再度拋出競選政見，要解決台北青年的住宅政策，主張「要合理買得起」，並擴大青年貸款額度，補助青年購屋貸款額度提高上限為1000萬，政府補貼利率1％，期限5年，讓青年自由選擇購買自己的房子；同時，基礎容積率要從225%增加為300%，加速都市更新進度，並再興建2萬戶青年社宅，。

林佳龍表示，台北市的房價持續上升，2021年第四季全國房價所得比為9.46倍，台北市則高達16.29倍，為全國最高，在台北市買房須不吃不喝16年才能買到第一間房子。

林佳龍說，房屋貸款負擔率全國平均為37.83%，台北市更高達65%，也是全國最高，購屋負擔成為台北市年輕人的痛，因此他主張，未來市政府應再積極與中央合力興建足量且制定青年可負擔得起的社會住宅租金，政府帶頭降房租，讓青年在台北市租得起。

林佳龍指出，在台北市工作的青年，每天從新北、基隆、桃園通勤上班，是一種選項，也是首都圈的新常態，但倘若有辦法負擔，相信住在台北仍是首選。特別在台北市工作的雙薪家庭住在台北市，可以讓小孩在托育及就學上增加許多選擇，以目前買不起房子也租不起房子的情況看來，台北人口流失是必然。

此外，林佳龍表示，台北市建築物平均年齡36.29年，為全國最高，都市建物老化，對於都市更新及都市景觀應有精進的做法，除了持續並擴大，加速推動都更重建外，政府應該以更主動積極方式協助大樓結構補強、電梯更換、外牆翻新拉皮，並劃定危老重建與民辦都更示範地區，誘導加速老屋重建，才能讓台北市的住宅安全又美觀。

林佳龍認為，台北市的住宅政策其實就是青年住宅政策，年輕人住在台北、生活在台北、工作在台北，是政府應該努力的。因此，他提出青年社宅、捷運社宅、租得起的平價社宅，都要符合地段好、建物好、生活機能好，及租金公道的三好一公道社宅，「社宅是社會福利的一環，政府不應設定財務自償率100%」。

林佳龍說，他主張政府應主動推住宅整建維護、加速推動老屋重建、地上權住宅、擴大購屋貸款額度等七大政策，讓青年在台北市安居樂業，都安青便租貸買，落地生根，不再遙不可及。

首先，林佳龍說，都更要加速推，要劃定加速危老重建與民辦都更示範地區，透過都市計畫調整示範地區之基礎容積率，從225%增加為300%，誘導性給予更大參與重建意願，加速都市更新進度。

林佳龍表示，第二部分，要主動推動住宅整建維護，都市更新整建維護補助預算10倍增，市府於111年度僅匡列3,900萬元，含增設電梯型、外牆整新型、耐震補強型，我們主張應擴大為4億元，並將現有被動輔導及審核的機制，改為主動指認、輔導，並協助提案，加速進行。

林佳龍說，第三部分要擴大青年社會住宅，在台北市，中央與地方已規劃合力興建3萬戶社會住宅，未來八年，主張再興建青年社宅2萬戶，合計5萬戶，讓工作在台北市的年輕人優先承租。

林佳龍指出，第四部分是要增加臨近捷運社會住宅，台北市即將興建的捷運東環線、基隆捷運，以及我們主張的捷運松山新店綠線延伸至內湖所新設的車站，配合推動TOD容積獎勵，興建至少3,000戶社會住宅，讓年輕人住在台北、也工作在台北。

林佳龍表示，第五是要平價租得起，推動社宅更平價，為了讓青年在台北市租得起，主張應該制定青年負擔得起的社會住宅租金標準，社宅租金應參考各地區周邊公寓、大廈中古屋之每坪月租金，採租金中位數打8折為標準租金，若為社會弱勢戶則為64折，若為經濟弱勢戶則為5折。

他強調，為能符合青年薪資及生活費用，主張台北市社會住宅應該研擬制定更合理之租金上限。

接著是「青年安心貸」，林佳龍說，為輔導青年買房，研擬擴大青年貸款額度，補助青年購屋貸款額度提高上限為1000萬，政府補貼利率1%，期限五年，讓青年自由選擇購買自己的房子。

林佳龍強調，要合理買得起，研擬增加地上權住宅，土地公有、合理房價，讓有心有力在台北市購屋的市民有更多元的方式，擁有自己的第一間房子。

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