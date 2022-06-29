首爾金浦-東京羽田疫情後首復航　可望刺激日韓旅遊市場

▲首爾金浦機場、東京羽田機場29日再度復航。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾金浦機場往返日本東京羽田機場，從新冠疫情爆發以前，由於最靠近兩國首都圈，因此是利用旅客數最多的航線之一，不過自從疫情爆發後便持續斷航，隨著日韓兩國展開協議，今（29）日起終於再度重啟該條航線班機往返，預計一周會有8個班次往返。

根據韓媒《News1》，往返首爾金浦機場、東京羽田機場的航線於29日再度復航，為新冠疫情爆發後的2020年3月斷航以來，睽違2年3個月首度復航，該條航線在過去疫情爆發以前，每逢旺季時搭乘率可達98%，此次復航後負責往返該條航線的航空公司為大韓航空、韓亞航空、日本航空、全日本空輸，4間航空公司每周各飛2趟，合計共8個往返班次。

韓國航空公社29日表示，韓亞航空、大韓航空分別於上午8時40分、上午9時從金浦機場出發，飛往日本東京羽田機場。

此次金浦、羽田航線復航備受旅行業者們的關注，旅行業者們期盼能藉由此次復航刺激疫情以來蕭條的旅遊需求，而該條航線從過去以來，便是所有國際航線中搭乘率最為熱絡的航線之一，自然可望期盼刺激旅遊需求心理。

不過報導也認為，如今日本當局尚未開放自由背包客入境日本觀光，因此若要期盼透過該條航線來熱絡日韓兩國旅遊市場，恐怕還需要再等等。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》