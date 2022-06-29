南韓7月起開放海水浴場！確診數時隔20天破萬　憂夏季疫情復燃

▲ 南韓鬆綁社交距離限制，近日確診數有所上升。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠確診數有回升跡象，時隔20天來到1萬例出頭，引發對夏季疫情爆發的憂慮。但隨著社交距離限制解除，南韓政府29日宣布，7月起將開放全國261處海水浴場，較去年有所增加，不過民眾在廁所等室內場合仍須佩戴口罩。

根據《韓聯社》，南韓海洋水產部29日宣布，7月1日起將開放全國284處海水浴場中的261處，較去年的244處略有增加。遊客在戶外不須佩戴口罩，但在廁所、管理室等室內環境仍須戴口罩，戲水時須與他人保持1公尺以上距離，遮陽傘之間也建議相隔1公尺以上。

南韓已取消多數社交距離限制，預料今夏外出遊玩的旅客人數將增加。有鑑於疫情出現復燃風險，政府呼籲遊客遵守防疫規定，今年也推出人潮警示燈等制度，希望盡量將遊客分流，確保民眾安全。

另一方面，南韓單日確診數29日時隔20天再度突破1萬例，被指為疫苗及自然感染形成的免疫力下降、取消社交距離限制與夏季移動量增加的結果。且放寬邊境管制、增開國際線航班以來，境外移入個案及Omicron確診數明顯增加，恐怕成為新一波疫情導火線。

南韓中央災難安全對策本部第一控制官李基日（이기일）29日說明，歐洲確診數正在上升，共同原因包括BA.4、BA.5擴散及夏季移動量增加，而南韓也有同樣情形，須格外注意。

防疫當局認為，目前疫情降溫的趨勢已經來到極限，短期內確診數雖將維持在1萬例上下，群眾免疫力、移動量及變種病毒等變數都可能點燃下一波疫情。南韓去年夏季的第4波疫情正是因假期移動量增加，百貨公司、渡假村等場所集體感染所引發。

南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊29日則表示，確診數下降的趨勢陷入停滯，但目前還很難斷言將再次爆發疫情，仍須持續觀察。

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