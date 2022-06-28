　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

短裙妹搭捷運「偷偷做1事」被抓包！羞愧逃下車　網喊：原地死亡

▲▼台北捷運車廂民眾自動保持社交距離。（圖／記者許靖騏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日搭乘捷運時，突然肚子一陣劇痛，接著偷偷放了個很小聲的屁，沒想到臭味超濃厚，於是站在門邊的她盤算著，等等一到站就火速衝下車，無奈最終結局仍讓她糗到哭，也戳笑大票網友。

女網友昨在Dcard苦笑道，「最近放的屁因為便秘關係真的好臭，今天在搭捷運的時候，肚子有點痛到無法忍，想說不然偷偷放一個屁，不要被發現就好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，穿著裙子的她發出「噗~咻~」類似氣球漏風的聲音，而且味道瞬間就飄出來，「真的超想變隱形，因為我的屁真的超級臭啊！幸好我原本就站在門旁邊，一到站不管是不是我要去的，先下車再說。」

怎料，在她邊打著如意算盤，邊準備衝下車之際，有位媽媽牽著孩子要上車，而小孩一聞到氣味，立刻大喊「媽媽！這邊臭臭的！」

▲▼裙子,短裙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

一席話讓原po瞬間糗到炸，也不打算等下一班車了，直接火速離場，事後她崩潰直呼，「總之現在回到家了，肚子超痛的啦，真的好討厭便秘，到底要怎麼改善？」

對此，眾人笑倒一片，紛紛回應「這樣就不只捷運上的人知道，我們也知道了欸」、「X的，原來剛剛放屁的就是妳」、「光想就好尷尬喔」、「幸好不是屎屁」、「原來是妳，我想說正妹看了下，怎突然有屎味」、「謝謝妳帶給我快樂」、「小孩真的都吃了誠實豆沙包」。

當然，也有網友分享妙招，表示「咖啡、優格、狂喝水、水果，我覺得這幾個滿有效的，我吃完優格馬上拉」、「推薦妳喝美式咖啡，喝完馬上想上」、「我的天，這應該會想原地死亡吧！早餐店的奶茶試試」、「每天吃益生菌會改善喔」、「大型社死現場XD，多吃蔬菜水果、多喝水、每半小時站起來動一動」。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝　加牛奶更神

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」　拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
防疫保單核保倒數「超過11萬件」還在審！　已理賠逾126億
快訊／滷肉飯店命案主嫌抓到了！兇狠殺人還販毒
北一女混血妹沒補過習申請上耶魯　全因從小「這興趣」
電費1年恐增80億！他憂台積電獲利慘了　內行卻喊：這產業先垮
「洗衣加漂白水」殺死猴痘？　羅一鈞教你這樣洗
歐陽靖認「和孩子爸已沒任何感情」　曝墮胎心路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離島首座美學候船室！澎湖南海候船室改造　「海廢座椅」成亮點

折疊門莒光號退役「邁全新時代」　下批換這款台鐵老車停駛

滑到男友留言「壞壞會變黑」　她看影片崩潰：交往5年了！網喊丟臉

4生肖7月財運旺到爆！這位偏財運極強...「刮刮樂＋發票」易中獎

短裙妹搭捷運「偷偷做1事」被抓包！羞愧逃下車　網喊：原地死亡

網傳吃1顆普拿疼體內殘留5年　藥師：長效劑型最多6天完全排除

北一女混血妹「沒補過習」申請上耶魯　全因從小「這個」興趣！

人妻住進婆家！「衝擊一幕」扯出超噁家教　網卻嘆：你才是外來者

教育部用漫畫籲戲水6點注意　網喊：能把獵人剩下的頁數畫完？

身分證後2碼=現折金額！薔薇派折扣活動「一片00哀號」：哭啊

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

離島首座美學候船室！澎湖南海候船室改造　「海廢座椅」成亮點

折疊門莒光號退役「邁全新時代」　下批換這款台鐵老車停駛

滑到男友留言「壞壞會變黑」　她看影片崩潰：交往5年了！網喊丟臉

4生肖7月財運旺到爆！這位偏財運極強...「刮刮樂＋發票」易中獎

短裙妹搭捷運「偷偷做1事」被抓包！羞愧逃下車　網喊：原地死亡

網傳吃1顆普拿疼體內殘留5年　藥師：長效劑型最多6天完全排除

北一女混血妹「沒補過習」申請上耶魯　全因從小「這個」興趣！

人妻住進婆家！「衝擊一幕」扯出超噁家教　網卻嘆：你才是外來者

教育部用漫畫籲戲水6點注意　網喊：能把獵人剩下的頁數畫完？

身分證後2碼=現折金額！薔薇派折扣活動「一片00哀號」：哭啊

富邦悍將測試會推薦30人　黃泰龍透露原因

洗澡囉！「帥氣歐告→呆萌海狗」　憨露嘴變肉網融化：太可愛了

精品業績爆棚加上人潮回溫　台北101精品大改裝催客

預防災後創傷症候群　南消六大隊辦理心理減壓講習

被電信業害到！12家券商APP當機　客戶無法下單

陳唯泰／類股輪彈！留意這4檔指標進入超賣區的高殖利率金控股

期貨公會新任理事長出爐　兆豐期貨董事長陳佩君勝選

老婆酒後PO影片大罵「騙吃騙住」！林利鬆口家庭狀況：每天都很累

婆婆贊助50萬買房　見1關鍵爆氣逼還錢！人妻傻眼：很了不起嗎

王美惠婉拒選嘉市　「全力支持黨中央推出候選人！」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

好市多店員拒結帳「照片認不出」　網：被羞辱2次

台南女童買麥當勞突昏倒　畫面曝光嚇壞網

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

天花板20年前垃圾　網驚：時代的眼淚

快訊／今增103例死亡！本土+44379

更多熱門

相關新聞

跟男友啪啪「被哥嫂發現」　她羞爆！結局超展開

跟男友啪啪「被哥嫂發現」　她羞爆！結局超展開

激戰時被家人撞見真的超尷尬！一名女網友表示，與男友約會完回家休息，兩人在家天雷勾動地火，就到床上滾床單了，實在太享受了，過程中忘記控制音量，也沒注意到哥哥帶著嫂嫂回家，她鼓起勇氣走出房間，哥哥碎念一句「太誇張了吧！」接著她立刻做出1舉動，笑翻許多網友。

簽約提1要求　房東火大「怕就別租」他傻了

簽約提1要求　房東火大「怕就別租」他傻了

假日才會住　租屋妹猶豫「要關總電源？」

假日才會住　租屋妹猶豫「要關總電源？」

猴痘來了　護理師工作3年嘆：我不是來犧牲的

猴痘來了　護理師工作3年嘆：我不是來犧牲的

女兒名字是「老公以前的小三」人妻崩潰！網轟渣男

女兒名字是「老公以前的小三」人妻崩潰！網轟渣男

關鍵字：

捷運短裙妹放屁Dcard

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面