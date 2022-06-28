短裙妹搭捷運「偷偷做1事」被抓包！羞愧逃下車　網喊：原地死亡

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日搭乘捷運時，突然肚子一陣劇痛，接著偷偷放了個很小聲的屁，沒想到臭味超濃厚，於是站在門邊的她盤算著，等等一到站就火速衝下車，無奈最終結局仍讓她糗到哭，也戳笑大票網友。

女網友昨在Dcard苦笑道，「最近放的屁因為便秘關係真的好臭，今天在搭捷運的時候，肚子有點痛到無法忍，想說不然偷偷放一個屁，不要被發現就好了。」

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當時，穿著裙子的她發出「噗~咻~」類似氣球漏風的聲音，而且味道瞬間就飄出來，「真的超想變隱形，因為我的屁真的超級臭啊！幸好我原本就站在門旁邊，一到站不管是不是我要去的，先下車再說。」

怎料，在她邊打著如意算盤，邊準備衝下車之際，有位媽媽牽著孩子要上車，而小孩一聞到氣味，立刻大喊「媽媽！這邊臭臭的！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

一席話讓原po瞬間糗到炸，也不打算等下一班車了，直接火速離場，事後她崩潰直呼，「總之現在回到家了，肚子超痛的啦，真的好討厭便秘，到底要怎麼改善？」

對此，眾人笑倒一片，紛紛回應「這樣就不只捷運上的人知道，我們也知道了欸」、「X的，原來剛剛放屁的就是妳」、「光想就好尷尬喔」、「幸好不是屎屁」、「原來是妳，我想說正妹看了下，怎突然有屎味」、「謝謝妳帶給我快樂」、「小孩真的都吃了誠實豆沙包」。

當然，也有網友分享妙招，表示「咖啡、優格、狂喝水、水果，我覺得這幾個滿有效的，我吃完優格馬上拉」、「推薦妳喝美式咖啡，喝完馬上想上」、「我的天，這應該會想原地死亡吧！早餐店的奶茶試試」、「每天吃益生菌會改善喔」、「大型社死現場XD，多吃蔬菜水果、多喝水、每半小時站起來動一動」。

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