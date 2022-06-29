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高中學歷幫治痔瘡「3千割1顆」　奧運國手也受害..密醫慘了

▲▼手術。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一密醫從2019年起，替至少5名病患進行痔瘡手術，以割一顆痔瘡3千元的代價，賺取約18萬7千元（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名根本無醫師執照的龔姓密醫，從2019年起就在一所痔瘡專門診所，以割一顆痔瘡3000元代價，為民眾進行痔瘡手術，其中還包含奧運選手。龔男在執業時被警方登門查獲，案經上訴到高雄高分院，依非法執行醫療業務罪，處龔男徒刑6月，可易科罰金18萬元，再併科罰金35萬元，並沒收犯罪所得10萬7千元。

判決書指出，龔男明知自己沒有醫師資格，卻從2019年2月13日起，到去年10月5日被警察查獲為止，在高雄一痔瘡專門診所為至少5人執行痔瘡手術，其中病患還包含奧運選手。

經市府衛生局會同警方前往診所稽查，見龔男正替病患上藥，現場還有其他候診病人，警方查獲診斷證明書、醫療費收據等證據，將龔男移送高雄地檢署偵查。

經調查，龔男手術1顆痔瘡要價3000元，執行3名病患的手術費，共賺取107,000元，後被法院沒收。另外還有1名病患向龔男提起民事訴訟，龔男包含醫療費43,000元，共向其賠償87,000元，此外，也已退還另1名病患手術費37000元。

全案審理時，龔男坦承犯行，自述才高中畢業，曾到大陸地區讀醫學院，現在因無業，靠老人津貼及殘障補助生活。案經上訴到高雄高分院，法官依非法執行醫療業務罪，處龔男徒刑6月，可易科罰金18萬元，再併科罰金35萬元，並沒收犯罪所得10萬7千元。

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