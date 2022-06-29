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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣成亞洲第三個出現猴痘國家　國民黨：陳時中早已無心防疫

▲國民黨召開「猴痘來襲，陳時中與蔡政府準備好了嗎？」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「猴痘來襲，陳時中與蔡政府準備好了嗎？」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對猴痘疫情來勢洶洶，我國成為亞洲第三個出現猴痘疫情的國家，中國國民黨今（29）日召開「猴痘來襲，陳時中與蔡政府準備好了嗎？」記者會，質疑指揮中心指揮官陳時中已經無心在防疫指揮官的位子上。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，猴痘入侵台灣，民眾都想問「台灣準備好了沒？」包括新冠疫情，昨日的確診數仍然超過四萬例，死亡人數也超過100例，不過陳時中卻沒出現在指揮中心的記者會，竟然大談台灣輸出魚產品，展開選戰的「抗中模式」。顯然，陳時中已經無心在防疫的指揮官位子上，想用「逐漸退出」的模式，轉身參選台北市長。

王育敏強調，新冠疫情尚處在高原期，又有猴痘入侵，台灣防疫工作是否充足、有無超前部署？都需要好好檢驗，可是卻沒看到陳時中在討論疫情，只顧自己的政治前途。王育敏呼籲，如果陳時中的心不在防疫工作上，就不應戀棧，但必須承擔「落跑指揮官」的罵名。

副秘書長李彥秀表示，新冠疫情期間，疫苗之亂讓國人都記憶猶新，現在猴痘來襲，國人也想問台灣真的超前部署了嗎？副指揮官莊人祥說，「希望」可以超前部署，說疫苗會「盡量」爭取，可是看到新冠疫情期間指揮中心的疫苗之亂，這樣的「盡量」爭取，國人仍舊擔心。尤其，現在國境逐漸開放，除了有新冠變種病毒，還有猴痘，醫療量能有無辦法應付？後續長新冠症狀的照護是否健全？請蔡英文政府必須向國人說清楚。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，猴痘是接觸傳染病，要親密接觸才會感染，而且猴痘的潛伏期可能長達21天，不能以防範新冠肺炎的方式倚靠入境隔離檢疫。王任賢提出「三道防線」呼籲政府改進現今防疫工作：一、「關口及醫療檢疫」，必須靠關口的目視檢查以及給予症狀的就醫指引，讓染疫民眾能在醫療院所中被檢驗出來；二、「接觸者的疫苗保護」，政府需要給予猴痘的匡列接觸者疫苗施打，如此才有保護作用，政府也應該向國人說明疫苗的適當使用時機，不要讓疫苗變成無用武之處；三、「標的動物檢疫」，猴痘傳染可以透過動物傳播，政府必須要針對標的動物、實驗動物、嚙齒類動物等落實檢疫工作，如此才能完整防範猴痘入侵。

醫療委員會蔡明忠主委表示，面對猴痘入侵，政府應該要設法提高基層醫療人員的專注力，加強注意病徵外觀、症狀；另外，政府也應該向國人說明目前的疫苗庫存、需不需要購買新一代的疫苗？到貨時機在何時？除了猴痘，新冠肺炎一但從法定五級傳染病轉成法定四級，將會衝擊現在已經捉襟見肘的健保體系，則後續防範新冠肺炎、照護長新冠患者的費用政府又將如何打算？政府一定要說清楚。

 

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