空襲軍火庫「商場會火災」　烏克蘭媽媽影片揭穿俄軍謠言

▲烏克蘭媽媽的影片呈現商場內部情況，打臉俄羅斯聲稱打擊軍火庫「商場會起火」的說法。（圖／翻攝自instagram／marinadoohova）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物商場27日遭俄軍飛彈空襲，造成至少20人死亡，對此俄方宣稱，打擊附近軍火庫才造成商場火災。對此一位烏克蘭地方媽媽，曝光事發2天前跟女兒在該處商場購物的影片，直接打臉俄羅斯國防部造謠的「軍火庫」說法。

根據BBC報導，一個親俄的「事實核查」頻道表示，自 3 月以來，Instagram 上沒有發布購物中心內部的照片，然而，一位住在附近的媽媽告訴 BBC，該購物中心一直「持續開放」，她的家人每周至少到訪一次。

▲烏克蘭媽媽事發2天前帶著女兒逛商場，商場外部也一切如常。（圖／翻攝自instagram／marinadoohova）



報導指出，這位媽媽還分享了她 6 月 25 日，也就是事發2天前，在購物中心拍攝的影片，影片顯示開放的商店和人們在大樓內行走。

俄羅斯國防部強調，襲擊了一個軍火庫並引爆了彈藥，導致購物中心失火，「倉庫中儲存的西方製造的武器和彈藥，將被送往頓巴斯的烏克蘭軍事集團，遭到高精度打擊」。烏克蘭官員否認附近有軍火庫。

BBC的查核指出，比對附近監視器顯示的2枚飛彈彈著點，以及空拍圖互相比對，一枚飛彈擊中購物中心東側，而另一枚則擊中附近一處機械工廠的北側。

BBC分析，即使工廠是俄軍聲稱的軍火庫，但2處相距300公尺，這些建築物被牆壁、植被和鐵軌隔開，因此「二次爆炸」導致商場發生大火，並且造成多人傷亡的說法，不太可能發生。

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