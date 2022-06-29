利西昌斯克很難攻！　盧甘斯克州長：我們有多棟9層大樓

▲▼烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）戰火下的樣貌。（圖／路透）

中央社

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴表示，烏軍將在有利位置利西昌斯克全力防守東部戰線，以爭取時間，等待西方武器援助到達，同時建築防禦設施。

蓋戴（Serhiy Gaidai）接受媒體訪問時表示，莫斯科正集中軍力，試圖包圍利西昌斯克（Lysychansk），當地是基輔在東部頓巴斯地區（Donbas）的最後重要據點。

臨近的北頓內茨克（Sievierodonetsk）在烏軍堅守數週後，於上週末陷落，烏軍隨即撤往利西昌斯克。這也是逾1個月來基輔遭受最重大的挫敗。

蓋戴27日晚間指出，利西昌斯克地勢較高，俄軍較難奪取這座城市，不過這個據點能堅守多久，仍很難說。

他說：「俄軍在幹什麼？數天、數週、數月以來他們都不斷從遠方轟炸據點，我們能支持多久？這不是部隊人員的問題，而是建築物本身的問題。這些防禦工事還能抵擋多久？」

蓋戴指出，數天之內，「俄軍（在利西昌斯克）將一無所獲。（利西昌斯克的）地理環境易守難攻…有私人（住宅）區、多棟9層樓高的大樓、空投點，地勢高低起伏。」

戰爭爆發前，利西昌斯克有10萬人口，經歷多次撤離行動後，如今僅剩下1萬5000人。

蓋戴說：「我們的任務就是盡量拖延敵軍攻勢，並對他們造成最大的傷害…只要俄軍無法繼續推進，時間就會站在我們這邊。我們將收到來自西方的武器。」

被問及西方武器是否已開始發揮影響力時，蓋戴回答「他們正提供援助」，但還「遠遠未達到我們所需的數量」。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，他已透過電話告訴北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），烏國需要飛彈防禦系統，以抵禦俄軍攻擊。

路透社報導，在北約峰會召開前，澤倫斯基在推特發文指出：「我已與北約秘書長史托騰柏格通過電話，並在馬德里（Madrid）的北約峰會前夕協調雙方立場。對話中也強調向烏克蘭提供強大飛彈防禦系統，以抵禦俄軍恐怖攻擊的重要性。」