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準新娘毀容！隆鼻失敗「重創左眼視力」還留刀疤…醫師下場曝

▲結婚，新娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲準新娘婚前做隆鼻，卻因醫師疏失造成左眼視力重創還破相。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

1名即將結婚的準新娘，為了在親友面前顯露更美好的自己，找方姓整形醫師做隆鼻，沒想到方醫為她做注射微晶瓷到鼻樑時，不慎打進微血管，準新娘劇烈疼痛被送醫院急救，緊急手術取出殘留體內的微晶瓷，結果左眼視力重創、部分臉皮壞死，還留下手術刀疤破相，方姓醫師事後拿出的手術同意書竟然是「玻尿酸」隆鼻，台北地檢署4日依過失重傷害起訴。

這名準新娘年約20多歲，2021年3月12日，到台北市忠孝西路上的整形診所，找方姓醫師進行隆鼻，原本要打2劑微晶瓷，但在施打第1劑0.6CC到一半時，準新娘就感到一陣劇痛，方姓醫師暫停動作，請她休息一下，但仍是疼痛難耐，診所趕緊安排準新娘到台北長庚醫院急救。

急救結果發現，微晶瓷疑似打進微血管，順著血流向左臉以及左眼球，內含物塞住、壓迫到視神經，長庚醫院緊急開刀取出所有不該存在人體內的東西，結果這位等著要結婚的準新娘仍受到左眼視力嚴重受損、左臉部分臉皮壞死，從上眼皮到下眼皮留下醫到長長的手術疤痕。

準新娘怒告方姓醫師害她破相，方醫辯稱術前已經說明後遺症和可能的副作用，但拿出來的準新娘所簽手術同意書，竟然不是使用「微晶瓷」，而是「玻尿酸」，由於雙方對於和解金額認知過大，準新娘堅持追究方醫責任，台北地檢署依過失致重傷害罪起訴方醫。

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