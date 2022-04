玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

▲玻尿酸不只醫美用途,未來還可能治療帕金森氏症!國立成功大學分子醫學研究所研究生孫子喻研究主題新穎,獲邀前往美國費城發表演說。(圖/記者林悅翻攝,下同)

玻尿酸不只醫美用途,未來還可能治療帕金森氏症!國立成功大學分子醫學研究所研究生孫子喻研究主題新穎,美國時間4月3日應「美國生物化學暨分子生物學學會」之邀,前往美國費城發表演說,成為 2022 年實驗生物學國際組織全球生醫年度跨領域盛會中,最年輕研究生受邀講者,發展潛力無窮。

成大分醫所特聘教授張南山研究室15年來,總共有8位美國獲獎學生,其中3位學生獲邀上台赴美分享研究成果。張南山表示,獲得 ASBMB 邀請上台報告的機會相當困難。在聚醣研究小型研討會上(Glycans minisymposium),全球海選結果僅有4位研究者脫穎而出,其中,孫子喻是唯一一位台灣人,來自國立成功大學。而4位受邀講者當中,僅孫子喻年紀最小,是以碩士生在學身分出席,其餘皆為博士、博士後研究員,抑或是助理教授。因此,張南山也期勉學生,趁年輕就勇敢衝,前往更廣闊的世界探索無限可能。

孫子喻赴美演講主題為「Conformationally altered hyaluronan mitigates the symptoms of Parkinson's disease in mice(構型改變之玻尿酸減緩帕金森氏症小鼠之病癥)」。指導教授張南山表示,純化的玻尿酸用於醫美但無法抑制神經退化疾病。我們的實驗室研發出改變構型的玻尿酸具有抑制腫瘤的效果。近期發現,此一玻尿酸也能夠減緩神經退化性疾病病癥,例如:癲癇發作(Epileptic Seizure)、帕金森氏症(Parkinson's Disease)和阿茲海默症(Alzheimer's Disease)。

帕金森氏症為三大神經退化性疾病之一,迄今全球已有超過 1000 多萬名患者,其中更以高齡人口患病比率較為顯著,至今仍難以根治。孫子喻表示,近年臺灣逐步走向高齡化社會,研究旨在探討構型改變的玻尿酸,如何發揮潛在作用發展未來治療帕金森氏症的可能性。同時也希望自己的研究能有助減緩並改善帕金森氏症病癥,為人類未來盡一己之力。

實驗生物學國際組織(EB)被視為國際生命科學及醫藥領域年度最大跨領域盛會,由美國 5 大學會共同舉辦。其中,美國生物化學暨分子生物學學會(ASBMB)最具權威、名聞遐邇。ASBMB 會員數超過 12000 名,遍布全球科學與教育組織,許多備受尊崇的科學家都是學會會員,例如:2020 年諾貝爾化學獎得主法國微生物學家 Emmanuelle Charpentier和美國生物化學家 Jennifer A. Doudna。

張南山表示,ASBMB 學會人才濟濟、藏龍臥虎,幾乎每年都有諾貝爾得主產生。不僅如此,ASBMB 還出版許多前瞻性期刊,例如:生物化學期刊(Journal of Biological Chemistry)、分子與細胞蛋白質體(Molecular & Cellular Proteomics)等,學術影響力可見一斑。

五大共同舉辦 EB 的學會包括:美國解剖家學會(American Association of Anatomists, AAA)、美國生物化學分子暨分子生物學學會(American Society for Biochemistry and Molecular Biology, ASBMB)、美國生理學協會(American Physiological Society, APS)、美國研究病理學會(American Society for Investigative Pathology, ASIP)與美國藥學與實驗醫療協會(American Society for Pharmacology & Experimental Therapeutics, ASPET)。每屆 EB 年度大會吸引世界各國上萬名科學家或生技醫藥廠商參加,相關廠商於會場展示各項生技醫藥領域最新技術或產品,大會期間更有數千篇海報發表,研究領域廣泛涵蓋:生理學、病理學、生物化學等跨領域研究整合。