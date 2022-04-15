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玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

▲玻尿酸不只醫美用途，未來還可能治療帕金森氏症！國立成功大學分子醫學研究所研究生孫子喻研究主題新穎，獲邀前往美國費城發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲玻尿酸不只醫美用途，未來還可能治療帕金森氏症！國立成功大學分子醫學研究所研究生孫子喻研究主題新穎，獲邀前往美國費城發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

玻尿酸不只醫美用途，未來還可能治療帕金森氏症！國立成功大學分子醫學研究所研究生孫子喻研究主題新穎，美國時間4月3日應「美國生物化學暨分子生物學學會」之邀，前往美國費城發表演說，成為 2022 年實驗生物學國際組織全球生醫年度跨領域盛會中，最年輕研究生受邀講者，發展潛力無窮。

成大分醫所特聘教授張南山研究室15年來，總共有8位美國獲獎學生，其中3位學生獲邀上台赴美分享研究成果。張南山表示，獲得 ASBMB 邀請上台報告的機會相當困難。在聚醣研究小型研討會上（Glycans minisymposium），全球海選結果僅有4位研究者脫穎而出，其中，孫子喻是唯一一位台灣人，來自國立成功大學。而4位受邀講者當中，僅孫子喻年紀最小，是以碩士生在學身分出席，其餘皆為博士、博士後研究員，抑或是助理教授。因此，張南山也期勉學生，趁年輕就勇敢衝，前往更廣闊的世界探索無限可能。

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孫子喻赴美演講主題為「Conformationally altered hyaluronan mitigates the symptoms of Parkinson's disease in mice（構型改變之玻尿酸減緩帕金森氏症小鼠之病癥）」。指導教授張南山表示，純化的玻尿酸用於醫美但無法抑制神經退化疾病。我們的實驗室研發出改變構型的玻尿酸具有抑制腫瘤的效果。近期發現，此一玻尿酸也能夠減緩神經退化性疾病病癥，例如：癲癇發作（Epileptic Seizure）、帕金森氏症（Parkinson's Disease）和阿茲海默症（Alzheimer's Disease）。

帕金森氏症為三大神經退化性疾病之一，迄今全球已有超過 1000 多萬名患者，其中更以高齡人口患病比率較為顯著，至今仍難以根治。孫子喻表示，近年臺灣逐步走向高齡化社會，研究旨在探討構型改變的玻尿酸，如何發揮潛在作用發展未來治療帕金森氏症的可能性。同時也希望自己的研究能有助減緩並改善帕金森氏症病癥，為人類未來盡一己之力。

▲玻尿酸不只醫美用途，未來還可能治療帕金森氏症！國立成功大學分子醫學研究所研究生孫子喻研究主題新穎，獲邀前往美國費城發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

實驗生物學國際組織（EB）被視為國際生命科學及醫藥領域年度最大跨領域盛會，由美國 5 大學會共同舉辦。其中，美國生物化學暨分子生物學學會（ASBMB）最具權威、名聞遐邇。ASBMB 會員數超過 12000 名，遍布全球科學與教育組織，許多備受尊崇的科學家都是學會會員，例如：2020 年諾貝爾化學獎得主法國微生物學家 Emmanuelle Charpentier和美國生物化學家 Jennifer A. Doudna。

張南山表示，ASBMB 學會人才濟濟、藏龍臥虎，幾乎每年都有諾貝爾得主產生。不僅如此，ASBMB 還出版許多前瞻性期刊，例如：生物化學期刊（Journal of Biological Chemistry）、分子與細胞蛋白質體（Molecular & Cellular Proteomics）等，學術影響力可見一斑。

五大共同舉辦 EB 的學會包括：美國解剖家學會（American Association of Anatomists, AAA）、美國生物化學分子暨分子生物學學會（American Society for Biochemistry and Molecular Biology, ASBMB）、美國生理學協會（American Physiological Society, APS）、美國研究病理學會（American Society for Investigative Pathology, ASIP）與美國藥學與實驗醫療協會（American Society for Pharmacology & Experimental Therapeutics, ASPET）。每屆 EB 年度大會吸引世界各國上萬名科學家或生技醫藥廠商參加，相關廠商於會場展示各項生技醫藥領域最新技術或產品，大會期間更有數千篇海報發表，研究領域廣泛涵蓋：生理學、病理學、生物化學等跨領域研究整合。

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