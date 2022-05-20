　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

跟夏季油頭脫屑、脆弱髮說掰！皮膚科醫師激推！寶雅獨家頭皮救星駕到

▲▼頭皮,頭髮,夏天,INNEX植萃賦活,控油,抗屑,淨化,養髮。（圖／shutterstock）

▲夏天好熱，頭皮出油起屑、髮絲又乾又粗，都讓人離精緻美女的路又遠了一步。（圖／shutterstock）

消費中心／綜合報導

夏天來臨，天氣愈來愈熱伴隨著季節轉換，不少人除了臉部肌膚容易敏感，就連頭皮也是狀況不斷，常常是昨晚洗好頭，隔天出門就開始癢，想抓又不好意思，被同事提醒肩上出現頭皮屑更是糗到不行；到了下午頭皮出油、頭髮扁塌，不只毀了精心打理的髮型，還會飄出異味，擋都擋不住令人好尷尬；現代人工作壓力大睡眠品質差、經常染燙髮或是使用了不適合自己的洗髮產品，都會導致頭皮刺激不舒服。反覆發生的頭皮困擾實在惱人，皮膚專科沈宛倢醫師表示，想讓頭皮健康穩定，要選擇合適的洗護髮產品和正確清潔，髮絲強韌，頭髮就能強健豐盈。在體驗過INNEX植萃賦活系列產品後，明顯感受頭皮變清爽、頭髮更加豐盈強健，宛如沙龍等級的頭皮養護享受，INNEX全系列為植萃不含藥成分，針對特定困擾皆有推出相應產品，可以安心推薦給不想用藥，又想頭髮強健需求的民眾，是無藥養髮的新選擇。

▲▼ 美吾華INNEX髮品情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲想要美麗秀髮，就需要針對特定的頭皮頭髮問題對症下藥，醫師建議使用合適自己的洗髮產品。圖為INNEX植萃賦活系列特別為夏季推出的「頭皮淨化液」及「養髮精華」新品。（圖／記者周宸亘攝）

比起每天都用超多保養品仔細照顧臉龐，頭皮卻是經常受到差別待遇、被忽略疏於護理，其實擁有一頭蓬鬆柔順秀髮，不僅給人乾淨有活力的形象，更是成為全方位美女的必備條件！只做洗髮、護髮還不夠，在洗髮前多一道「淨化」、護髮後加上「養髮」，做到「淨、洗、護、養」4步驟，才算是完整一套頭皮專屬保養。上市寶雅即廣受好評的INNEX植萃賦活系列，創下千萬銷售佳績，為了因應夏天易產生的油頭、異味頭皮問題，以及照顧多種性質頭皮髮質，推出了兩款「頭皮淨化液」新品。

新推出的「頭皮強健淨化液」內含10大頭皮活絡成分，針對一梳就斷的脆弱髮質加入了有機蕁麻葉，從根部幫助頭皮淨化，打造髮絲健康生長環境，另外還添加了四合一複合韌髮因子，增強髮根強韌度，使用後頭髮不再脆弱易斷，而是生命力旺盛的秀髮。另一款「頭皮抗屑淨化液」新品，適合給常覺得頭皮癢、一抓「雪花」滿天飛的人使用，特別添加10大抗屑抗菌機制，在洗髮前先淨化頭皮，強效維持去屑力，讓秀髮一整天保持清爽，隨意甩動也不怕頭皮屑跑出來尷尬見人。「頭皮強健淨化液」和「頭皮抗屑淨化液」兩款皆有添加薄荷成分，使用感受清涼舒爽，帶走夏天頭皮悶熱煩躁感，頭皮年輕回春自然啟動。

無藥養髮立即試>https://mwf.one/5iu99

▲▼ 美吾華INNEX髮品情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲發現自己屬於脆弱髮質，不妨試試在洗髮前使用INNEX植萃賦活「頭皮強健淨化液」，淨化同時強韌髮根。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ 美吾華INNEX髮品情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「頭皮抗屑淨化液」養髮同時還能讓人告別頭皮屑。（圖／記者周宸亘攝）

臉部肌膚用精華液滋養，頭皮當然也需要，INNEX植萃賦活養髮精華就相當於頭皮精華液，幫助頭皮清潔後吸飽滿滿養分，特別推出「控油胜肽養髮精華」，添加四重控油平衡成分，有別於市面常見的一般養護精華，保養後有時會感覺過於負擔，髮絲不夠清爽；「控油胜肽養髮精華」養髮同時還能有效控油，頭髮自然蓬鬆一整天，非常適合悶熱飆汗的夏天使用，頭皮油水平衡也讓髮絲有了健康生長環境，4週*就能有感頭髮變強韌。再加上淡淡的草本蠟菊香氣，就好比噴上髮香噴霧，聞起來宜人舒服，走動時隨髮飄散清香，回頭率女神非妳莫屬。

▲▼ 美吾華INNEX髮品情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲使用「控油胜肽養髮精華」打造頭皮油水平衡，拒絕油膩塌髮找上門。（圖／記者周宸亘攝）

皮膚專科沈宛倢醫師表示，INNEX植萃賦活全系列產品皆添加了歐美日專利認證的「CAPIXYL健髮胜肽」，在洗護環節徹底保護秀髮強韌健康、防止斷裂，另有3%甘草酸複合物舒緩頭皮悶塞不適感、Ecocert有機認證薑根萃取活絡頭皮，以及C100+專利韌髮科技可強韌髮根。在她產後頭髮問題最嚴重的時期，透過淨、洗、護、養過程，改善了乾性頭皮換季易脫屑的問題。醫師表示，會在洗髮前先搭配使用頭皮去角質淨化液，「清澈的水狀質地可以直接使用於乾髮頭皮上，輕柔按摩就會產生泡沫，使用過後真的感覺頭皮更為清爽乾淨」。接著接續洗髮及護髮環節，最後使用強健胜肽養髮精華保養頭皮髮絲。沈宛倢醫師分享，使用這一系列產品超過3個月後，現在頭皮感覺清爽但不會乾澀緊繃，一整天工作之後，頭皮也不容易出現悶塞不適感，感覺頭髮變得豐盈蓬鬆、髮絲也很柔順好梳理，即使頭髮留長了，髮尾還是很有光澤，笑說可以隔更久再去髮廊報到，對兩寶媽的她來說相當省時又省事。

醫師愛用推薦這裡買：https://mwf.one/5iu99

▲▼頭皮,頭髮,夏天,INNEX植萃賦活,控油,抗屑,淨化,養髮。（圖／品牌提供）

▲▼皮膚專科沈宛倢醫師透過INNEX植萃賦活系列產品，讓頭髮重現光澤柔順。下圖由左至右依序為頭皮強健淨化液、頭皮抗屑淨化液、控油胜肽養髮精華。（圖／上圖醫師提供，下圖記者周宸亘攝）

▲▼ 美吾華INNEX髮品情境圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

不論是想養髮強健、夏日控油、甩開頭皮屑或補強髮絲營養， 銷售千萬INNEX植萃賦活系列皆提供各式髮質專屬品項選擇。實體店面只在寶雅獨家販售；猶如沙龍般的專業頭皮清潔養護，滿足強健、抗屑、控油等需求，卻不必負擔「貴鬆鬆」令人心痛的價格，就能精準解決每個人的三千煩惱絲。

美吾髮購物網：https://mwf.one/teg2R
美吾髮蝦皮旗艦店：https://mwf.one/5iu99
寶雅線上購：https://mwf.one/PrYs5

*25位亞洲女性連續使用4周滿意結果達96%

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
快訊／520高峰到！今衝破10萬大關？　陳時中下午說明
「辦公室裡最髒的地方」排行！　醫：1位置比馬桶蓋髒400倍
快訊／徐巧芯遭抹違停「不給開單」　信義警緊急補開罰單了
媽祖一來就賣掉2台車！　白沙屯媽突衝車廠員工感動下跪
快訊／致災性豪雨狂炸恆春半島！　水淹民宅車拋錨
確診破百萬！蔡英文、蘇貞昌、陳時中遭告發涉殺人罪
取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答
醫療量能沒崩潰？　護理師揭真相：只是維持病人活著
鄭明典PO這圖示警「紫色的來了」　網驚炸彈即將降落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

養出亮麗黑髮！全聯獨家「美吾髮漢方賦黑」用東方本草喚回烏黑亮澤

美吾華斥資9億建GMP智慧廠房　投資台灣三大案總額破1.6兆元

跟夏季油頭脫屑、脆弱髮說掰！皮膚科醫師激推！寶雅獨家頭皮救星駕到

拿鐵買1送1！4大超商「520咖啡優惠」懶人包　還有美式買2送2

疫情衝擊餐飲慘　新光三越宣布啟動降租方案

疫情下3大類書後勢看漲　上半年最優惠書展登場全面1折起

520小確幸！4大超商「咖啡優惠」快看　拿鐵買1送1爽喝

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基急發聲明說話了

隔離也能取貨！4大超商開放「包裹代領」　親友幫忙、視訊取貨都行

桂格完膳劃時代突破！成人營養品首創天然食材濃湯鹹口味　營養又美味

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

跟夏季油頭脫屑、脆弱髮說掰！皮膚科醫師激推！寶雅獨家頭皮救星駕到

拿鐵買1送1！4大超商「520咖啡優惠」懶人包　還有美式買2送2

疫情衝擊餐飲慘　新光三越宣布啟動降租方案

疫情下3大類書後勢看漲　上半年最優惠書展登場全面1折起

520小確幸！4大超商「咖啡優惠」快看　拿鐵買1送1爽喝

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基急發聲明說話了

隔離也能取貨！4大超商開放「包裹代領」　親友幫忙、視訊取貨都行

桂格完膳劃時代突破！成人營養品首創天然食材濃湯鹹口味　營養又美味

快訊／全台都有！6千間7-11門市即起開賣「亞培快篩」

今天衝！超商連2天「美式、拿鐵買2送2」　加碼吃19元霜淇淋

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

「救命神器」急缺嬰幼兒管線！賈永婕再出手：先進台灣吧…一聽需求心碎了

「國道休息站」被抄了！狂傳辣照供選妃　老司機哀嚎送情書惜惜

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

林姿妙存款增28萬　還債88萬…仍欠1934萬

普丁慘了！俄情報官傳已知俄軍戰敗　專家曝「2情況」將引爆政變

Disney+將推低價版搶市　但每小時播放「4分鐘」廣告

屏東縣議員為交通隊添購防疫門　維護員警健康

透過貼圖傳達關心　丑白兔創作者保羅專訪

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基說話了

4大超商「520咖啡優惠」懶人包

拿鐵買1送1！4大超商「520咖啡優惠」

快訊／全台7-11即起開賣「亞培快篩」

先筆記！漢堡王限時7天「買1送1」

超商連3天「大杯特濃拿鐵買1送1」

快訊／萊爾富明開賣「唾液快篩」

收下！8大速食店激省優惠懶人包

餐飲慘　新光三越啟動降租方案

520優惠齊發！全聯開搶夢幻52折券

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

速食店平日限定爽吃「加1元多1件」

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

超商連2天「美式、拿鐵買2送2」！

更多熱門

相關新聞

專家教「3要洗護秘訣」遠離扁塌髮

專家教「3要洗護秘訣」遠離扁塌髮

陰雨綿綿的梅雨季來臨，時不時降雨除了影響心情，頭髮也跟著潮濕的天氣變得容易扁塌，明明沒出油看起來也像沒洗頭，讓人好困擾。台灣髮肌保養專家juliArt就分享日常洗護的「三要」秘訣，除了可對抗梅雨季帶來的扁塌髮絲困擾，同時為頭髮補充營養，輕鬆擁有清爽亮麗的好髮質。

台南停車收費綠能淨化

台南停車收費綠能淨化

夏日防曬「逆轉黑色素」櫻花妹美白擔當有一套

夏日防曬「逆轉黑色素」櫻花妹美白擔當有一套

小心6個掉髮壞習慣！吃太少也NG

小心6個掉髮壞習慣！吃太少也NG

31歲女突嘴歪眼斜急就醫 疑「洗髮未吹乾」騎車趕上班致面癱

31歲女突嘴歪眼斜急就醫 疑「洗髮未吹乾」騎車趕上班致面癱

關鍵字：

頭皮頭髮夏天INNEX植萃賦活控油抗屑淨化養髮

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

洪偉明親姊染疫離世！

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面