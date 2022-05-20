跟夏季油頭脫屑、脆弱髮說掰！皮膚科醫師激推！寶雅獨家頭皮救星駕到

▲夏天好熱，頭皮出油起屑、髮絲又乾又粗，都讓人離精緻美女的路又遠了一步。（圖／shutterstock）



消費中心／綜合報導

夏天來臨，天氣愈來愈熱伴隨著季節轉換，不少人除了臉部肌膚容易敏感，就連頭皮也是狀況不斷，常常是昨晚洗好頭，隔天出門就開始癢，想抓又不好意思，被同事提醒肩上出現頭皮屑更是糗到不行；到了下午頭皮出油、頭髮扁塌，不只毀了精心打理的髮型，還會飄出異味，擋都擋不住令人好尷尬；現代人工作壓力大睡眠品質差、經常染燙髮或是使用了不適合自己的洗髮產品，都會導致頭皮刺激不舒服。反覆發生的頭皮困擾實在惱人，皮膚專科沈宛倢醫師表示，想讓頭皮健康穩定，要選擇合適的洗護髮產品和正確清潔，髮絲強韌，頭髮就能強健豐盈。在體驗過INNEX植萃賦活系列產品後，明顯感受頭皮變清爽、頭髮更加豐盈強健，宛如沙龍等級的頭皮養護享受，INNEX全系列為植萃不含藥成分，針對特定困擾皆有推出相應產品，可以安心推薦給不想用藥，又想頭髮強健需求的民眾，是無藥養髮的新選擇。

▲想要美麗秀髮，就需要針對特定的頭皮頭髮問題對症下藥，醫師建議使用合適自己的洗髮產品。圖為INNEX植萃賦活系列特別為夏季推出的「頭皮淨化液」及「養髮精華」新品。（圖／記者周宸亘攝）

比起每天都用超多保養品仔細照顧臉龐，頭皮卻是經常受到差別待遇、被忽略疏於護理，其實擁有一頭蓬鬆柔順秀髮，不僅給人乾淨有活力的形象，更是成為全方位美女的必備條件！只做洗髮、護髮還不夠，在洗髮前多一道「淨化」、護髮後加上「養髮」，做到「淨、洗、護、養」4步驟，才算是完整一套頭皮專屬保養。上市寶雅即廣受好評的INNEX植萃賦活系列，創下千萬銷售佳績，為了因應夏天易產生的油頭、異味頭皮問題，以及照顧多種性質頭皮髮質，推出了兩款「頭皮淨化液」新品。

新推出的「頭皮強健淨化液」內含10大頭皮活絡成分，針對一梳就斷的脆弱髮質加入了有機蕁麻葉，從根部幫助頭皮淨化，打造髮絲健康生長環境，另外還添加了四合一複合韌髮因子，增強髮根強韌度，使用後頭髮不再脆弱易斷，而是生命力旺盛的秀髮。另一款「頭皮抗屑淨化液」新品，適合給常覺得頭皮癢、一抓「雪花」滿天飛的人使用，特別添加10大抗屑抗菌機制，在洗髮前先淨化頭皮，強效維持去屑力，讓秀髮一整天保持清爽，隨意甩動也不怕頭皮屑跑出來尷尬見人。「頭皮強健淨化液」和「頭皮抗屑淨化液」兩款皆有添加薄荷成分，使用感受清涼舒爽，帶走夏天頭皮悶熱煩躁感，頭皮年輕回春自然啟動。

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▲發現自己屬於脆弱髮質，不妨試試在洗髮前使用INNEX植萃賦活「頭皮強健淨化液」，淨化同時強韌髮根。（圖／記者周宸亘攝）

▲「頭皮抗屑淨化液」養髮同時還能讓人告別頭皮屑。（圖／記者周宸亘攝）

臉部肌膚用精華液滋養，頭皮當然也需要，INNEX植萃賦活養髮精華就相當於頭皮精華液，幫助頭皮清潔後吸飽滿滿養分，特別推出「控油胜肽養髮精華」，添加四重控油平衡成分，有別於市面常見的一般養護精華，保養後有時會感覺過於負擔，髮絲不夠清爽；「控油胜肽養髮精華」養髮同時還能有效控油，頭髮自然蓬鬆一整天，非常適合悶熱飆汗的夏天使用，頭皮油水平衡也讓髮絲有了健康生長環境，4週*就能有感頭髮變強韌。再加上淡淡的草本蠟菊香氣，就好比噴上髮香噴霧，聞起來宜人舒服，走動時隨髮飄散清香，回頭率女神非妳莫屬。

▲使用「控油胜肽養髮精華」打造頭皮油水平衡，拒絕油膩塌髮找上門。（圖／記者周宸亘攝）

皮膚專科沈宛倢醫師表示，INNEX植萃賦活全系列產品皆添加了歐美日專利認證的「CAPIXYL™健髮胜肽」，在洗護環節徹底保護秀髮強韌健康、防止斷裂，另有3%甘草酸複合物舒緩頭皮悶塞不適感、Ecocert有機認證薑根萃取活絡頭皮，以及C100+專利韌髮科技可強韌髮根。在她產後頭髮問題最嚴重的時期，透過淨、洗、護、養過程，改善了乾性頭皮換季易脫屑的問題。醫師表示，會在洗髮前先搭配使用頭皮去角質淨化液，「清澈的水狀質地可以直接使用於乾髮頭皮上，輕柔按摩就會產生泡沫，使用過後真的感覺頭皮更為清爽乾淨」。接著接續洗髮及護髮環節，最後使用強健胜肽養髮精華保養頭皮髮絲。沈宛倢醫師分享，使用這一系列產品超過3個月後，現在頭皮感覺清爽但不會乾澀緊繃，一整天工作之後，頭皮也不容易出現悶塞不適感，感覺頭髮變得豐盈蓬鬆、髮絲也很柔順好梳理，即使頭髮留長了，髮尾還是很有光澤，笑說可以隔更久再去髮廊報到，對兩寶媽的她來說相當省時又省事。

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▲▼皮膚專科沈宛倢醫師透過INNEX植萃賦活系列產品，讓頭髮重現光澤柔順。下圖由左至右依序為頭皮強健淨化液、頭皮抗屑淨化液、控油胜肽養髮精華。（圖／上圖醫師提供，下圖記者周宸亘攝）

不論是想養髮強健、夏日控油、甩開頭皮屑或補強髮絲營養， 銷售千萬INNEX植萃賦活系列皆提供各式髮質專屬品項選擇。實體店面只在寶雅獨家販售；猶如沙龍般的專業頭皮清潔養護，滿足強健、抗屑、控油等需求，卻不必負擔「貴鬆鬆」令人心痛的價格，就能精準解決每個人的三千煩惱絲。

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