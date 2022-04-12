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膝蓋卡卡疼痛不用再忍！玻尿酸治退化性關節炎　免換人工關節

▲▼膝蓋卡卡，甚至在騎車爬坡或是走樓梯時會感到膝蓋疼，可能就是退化性關節炎作怪。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼膝蓋卡卡，甚至在騎車爬坡或是走樓梯時會感到膝蓋疼，可能就是退化性關節炎作怪。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

40歲的林姓男子非常熱愛運動，幾乎每天都騎自行車上下班，看似壯年的他，去年底開始覺得膝蓋卡卡，甚至在騎車爬坡或是走樓梯時會感到膝蓋疼痛，即使認真的進行物理治療也未見明顯改善，經醫師建議注射玻尿酸後，不僅減輕膝蓋的疼痛感，感覺膝蓋的活動也順暢許多。

門諾醫院骨科醫師蔡傳恩表示，玻尿酸對於發炎、潤滑與止痛確實有不錯的療效且幾乎不會引發其他副作用，在治療上相對安全有效。
 
退化性關節炎不再是老年人的專利！隨著運動風氣的興盛，舉凡路跑、登山、自行車等運動傷害發生率也逐年增加，若沒有給予身體足夠的時間修復或接受治療，都有可能累積成退化性關節炎。

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▲▼膝蓋卡卡，甚至在騎車爬坡或是走樓梯時會感到膝蓋疼，可能就是退化性關節炎作怪。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院骨科醫師蔡傳恩表示，一旦發生退化性關節炎，適當的治療很重要，千萬不要覺得還可以忍耐就不就醫，否則嚴重惡化的結果，不僅影響生活品質，最後還得接受膝關節置換手術。
 
「玻尿酸」除了廣泛的運用在醫美外，對於骨科相關的疾病也有不錯的療效。醫師表示，玻尿酸是一種多醣體，具有高度吸水及黏彈的特性，不僅是關節軟骨組成的一部分，也是關節腔潤滑液的主要成份之一，可以幫助關節活動順暢並降低關節軟骨之間的磨損。早期主要是用在退化性關節炎的治療上，但近年來也開始使用在肌腱相關疾病，如肩旋轉肌腱發炎、網球肘、板機指以及阿基里斯腱發炎等。

▲▼膝蓋卡卡，甚至在騎車爬坡或是走樓梯時會感到膝蓋疼，可能就是退化性關節炎作怪。（圖／門諾醫院提供，下同）

一旦發生退化性關節炎，適當的治療很重要，千萬不要再忍耐不就醫。
 
相較於長期吃止痛藥對肝、腎所帶來的風險，玻尿酸的注射相對安全且不會增加身體負擔。不過，並非每一位患者都適合使用玻尿酸治療。蔡傳恩指出，如果關節軟骨已經嚴重磨損，那麼玻尿酸的治療效果就非常有限，醫師還是會依患者的狀況評估最適合的治療方式。而玻尿酸的注射也非一勞永逸，平均一劑可維持半年到一年，對於輕、中度退化性關節炎的患者來說，不僅可延緩退化的速度，對於膝關節的保養也不失為一項新選擇。

▲▼膝蓋卡卡，甚至在騎車爬坡或是走樓梯時會感到膝蓋疼，可能就是退化性關節炎作怪。（圖／門諾醫院提供，下同）

骨科醫師蔡傳恩表示，玻尿酸對於發炎、潤滑與止痛確實有不錯的療效且幾乎不會引發其他副作用。
 
醫師強調，臨床上許多患者打了玻尿酸後，仍繼續從事劇烈的運動或是不正確的姿勢，忽略了平常的保養與休息，以至於關節持續退化，最後仍難免手術。因此；醫師提醒除了接受治療外，患者可採漸進式的運動來活動關節，幫助關節恢復功能。

如出現膝蓋疼痛、關節僵硬、活動時膝蓋發出"喀拉"聲音、爬樓梯或爬坡時感覺無力、出現疼痛等症狀，有可能是退化性關節炎，呼籲民眾應及早就醫治療，才能讓膝蓋更勇健！

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