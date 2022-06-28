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民進黨剩雙北、花東等8縣市未提名　可望出線人選一次看

▲▼衛福部長陳時中、民進黨立委羅致政。（圖／合成圖）

▲衛福部長陳時中、民進黨立委羅致政。（圖／合成圖）

記者陶本和／台北報導

民進黨28日晚間召開選對會，拍板由總統府副秘書長李俊俋出戰嘉義市長，而立委黃秀芳參選彰化縣長。接下來，民進黨還剩下8個縣市尚未提名，被外界矚目的包括雙北、花東等縣市尚未定案。

在彰化縣方面，兼任民進黨主席的總統蔡英文在選對會上肯定彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富深耕基層多年，過去也都有優異的執政成績。不過，經選對會整體佈局考量，及多方徵詢溝通後，一致認為，提名黃秀芳為彰化縣長候選人，為彰化注入溫柔堅韌的新女力。

蔡英文則期許黃秀芳，承擔使命，整合團結黨內，並期待邱建富與魏明谷，分別作為一北一南最強後盾，全黨全力以赴，贏得勝利。

另外，在嘉義市長方面，蔡英文表示，嘉義縣市正在同步轉型發展，嘉義市需要新市長展現文化古都的新氣象，與民進黨執政的嘉義縣攜手，展現區域治理的新能量。經選對會整體考量及多方徵詢，一致同意徵召中央地方歷練完整，專業優質又熟悉地方的李俊俋為嘉義市長候選人。

蔡英文說，李俊俋與在地立委王美惠是強強相加，可以翻轉嘉義市、服務好鄉親。她也期許李俊俋整合全黨一致，全力拚勝選。

民進黨整體而言，全台22縣市已經完成多數縣市佈局，還剩下台北市長、新北市長、新竹縣長、花蓮縣長、台東縣長、澎湖縣長、金門縣長，以及連江縣長等8縣市還未定案。

在台北市長方面，呈現衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍二擇一的局面；林佳龍近來積極出席公開活動，拋出各項首都願景，端出「政策牛肉」，甚至直接上節目暢談內部民調，直指他的支持度早在2個月前已經領先陳時中，至今甚至已經拉開35%比19％的差距。

不過，陳時中在各項民調顯示，他的全國支持度維持在6成以上，黨內認為他會是年底選戰的火車頭角色，加上在英系力挺下，獲得北市跨派系包括新系、蘇系、綠色友誼連線等的支持，最近更在特定派系的協助下，逐步處理競選辦公室，以及競選團隊的籌組工作。

在新北市長提名部分，最近一個月來，「恩恩事件」重擊新北市長侯友宜的威望，英系有意以在地立委、國際專業的羅致政出戰，並獲老縣長「蘇系」的支持，在雙方達成共識下，讓羅致政出戰新北幾乎成為定局；而新竹縣長方面，由於先前參選新竹縣長未果的鄭朝方，已轉戰參選竹北市長，因此外界認為可能由前縣長林光華屬意的民進黨現任發言人周江杰出戰。

在東台灣的部分，花蓮縣長呼聲最高的是現任總統府發言人Kolas Yotaka。她在28日舉行新書「愛是一條線」發表會受訪時說，如果黨內認為她是適合人選，她願意接受徵召，而她其實在不分區立委任內，就一直都在花蓮縣深耕，了解地方議題與需求。

至於台東縣長方面，呈現立委劉櫂豪、前立委賴坤成二搶一的局面，不過外界認為劉櫂豪出線的機會較高，而賴坤成28日也在臉書發文感嘆，真心換絕情、無力可回天，「就讓他去創紀錄六度參選吧！」不免讓外界聯想，是不是民進黨已經拍板此案。

在澎湖縣部分，現任議員陳慧玲已表態爭取提名，而2018年丟失澎湖的前縣長陳光復也傳有意爭取；不過，近來陳慧玲跟前縣長高植澎多次在檯面上駁火，陳慧玲還為此召開記者會說明是私人恩怨，而高植澎則強調，如果提名陳慧玲，那麼他就會參選到底。

▼▼▼以下為全台22縣市藍綠提名名單▼▼▼

基隆市：
國民黨／前立委謝國樑
民進黨／立委蔡適應

台北市：
國民黨／立委蔣萬安
民進黨／未定

新北市：
國民黨／未定（現任市長侯友宜尚未被提名）
民進黨／未定

桃園市：
國民黨／前行政院長張善政
民進黨／新竹市長林智堅

新竹縣：
國民黨／縣長楊文科
民進黨／未定

新竹市：
國民黨／議員林耕仁
民進黨／副市長沈慧虹

苗栗縣：
國民黨／未定
民進黨／前頭份市長徐定禎

台中市：
國民黨／未定（現任市長盧秀燕尚未被提名）
民進黨／立法院副院長蔡其昌

彰化縣：
國民黨／縣長王惠美
民進黨／立委黃秀芳

南投縣：
國民黨／立委許淑華
民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：
國民黨／縣長張麗善
民進黨／立委劉建國

嘉義縣：
國民黨／未定
民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：
國民黨／市長黃敏惠
民進黨／總統府副秘書長李俊俋

台南市：
國民黨／台南市議員謝龍介
民進黨／現任市長黃偉哲

高雄市：
國民黨／未定
民進黨／現任市長陳其邁

屏東縣：
國民黨／前立委蘇清泉
民進黨／立委周春米

宜蘭縣：
國民黨／縣長林姿妙
民進黨／宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：
國民黨／縣長徐榛蔚
民進黨／未定

台東縣：
國民黨／縣長饒慶鈴
民進黨／未定

澎湖縣：
國民黨／未定（現任縣長賴峰偉尚未被提名）
民進黨／未定

金門縣：
國民黨／縣長楊鎮浯
民進黨／未定

連江縣：
國民黨／未定
民進黨／未定

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