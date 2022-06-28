悶殺中風妻助解脫未獲緩刑　翁哀吐獨自照顧30年心聲：她生不如死

▲男子蔡萬建（戴白帽者）因不捨妻子臥床多年，涉悶死妻子到案後，由兒子協助辦理交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子蔡萬建不忍妻子臥病30年受苦，前年涉親手殺妻，台北地院今以符合自首條件與情堪憫恕為由，將蔡男所犯殺人罪2度減刑後輕判2年6月徒刑，但未達可緩刑門檻。合議庭在判決指出，關鍵在於蔡男承認意識到自己已心有餘而力不足，期盼妻子快從病痛解脫，他更為自己的犯行感到哀傷與愧疚，所以鑑定認為他行兇時並無心神喪失或精神耗弱狀況，無法第3度減刑。

蔡萬建在審理時出庭不多話，合議庭今在判決中首度揭露他供述殺妻動機，蔡男表示和妻子感情很好，「她中風7次，我照顧了她30年，這30年的時間幾乎每天都是我獨自在照顧她，時間很長，其實我早就感覺要倒下去了，我每天精神狀況都很差！」

蔡萬建更心疼妻子所受的病痛折磨，「每天看到她手腳都沒辦法動，現在連頭都無法抬，還會每天抽筋哀嚎，我覺得她很可憐，這樣根本生不如死！所以我才會臨時起意，拿著衛生紙用剩的塑膠袋，手就往她壓下去，並把她的鼻子捏著，這些我事先都沒有做任何準備」。

蔡男說「我知道自己做出的事情是不對的，所以才去護理站報告」、「我向他們表示要找值勤主管，見到主管後，我就向主管講『我太太解脫了，我太太死了』」。

合議庭查明，蔡男殺妻前約1小時，還向病房護理站反映妻子的點滴滲血，請護理師幫忙調整並更換沾血的床單，可見蔡男直到最後一刻，仍盡力照顧妻子，蔡妻生前久病臥床30餘年，平時生活多居多靠蔡男悉心照顧，蔡男因而長年無個人生活，身體也逐漸有病痛，但他堅持繼續自行照顧，「顯見對妻子用情甚深，為照顧癱瘓妻子犧牲甚多」。

合議庭認為，蔡男長達30年始終不曾離棄病妻，只因一時無法排解情緒，選擇了結妻子生命幫助解脫病痛，這跟為了讓被害人痛苦而殺人的情況截然不同，所以認定蔡男本案犯行有情堪憫恕之處，加上行兇後立刻哭著告訴護理人員報案，符合自首條件，將蔡男所犯殺人罪2度減刑，輕判2年6月徒刑。

但緩刑條件是所判刑度不能超過2年徒刑，蔡男若最後若以2年6月徒刑定讞，仍須坐牢。律師為蔡男主張精神抗辯，希望爭取第3次減刑，不過合議庭指出，蔡男不僅沒有精神病史，鑑定也沒發現他有精神障礙或心智缺陷，以致他行兇時處於心神喪失或精神號弱狀態。

更重要的是，蔡男誠實表達很清楚自己和妻子處境，意識到自己已出現心有餘而力不足的疲憊，也知道殺人是犯法的、後果很嚴重，他仍希望藉由結束妻子生命、讓妻子盡快從病痛中解脫，蔡男行兇後更表現出哀傷和愧疚，合議庭因而無法採納精神抗辯再為蔡男減刑，全案可上訴。