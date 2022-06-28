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「港版國安法」實施2周年　186人被拘捕「最重判9年」

▲▼香港特首林鄭月娥,香港國安委員會,國安法。（圖／路透社）

▲「港版國安法」通過後，「維護國家安全委員會」也隨之成立。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」實施將滿2周年，香港保安局局長鄧炳強近日接受多家大陸媒體採訪，他表示，法令實施以來，港警一共拘捕了186人，其中115人被檢控，包含5家公司，截至目前為止，其中8起案件所牽涉的10個人已經被定罪，最嚴重的判刑長達9年。

▼香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透社）

▲▼香港新任警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）

鄧炳強指出，秉承著「有法必用、執法必嚴、違法必究」的原則，香港在維護國家安全方面取得了豐盛的成果，「香港國安法的頒布實施是一個針對性的過程，針對的正是2019『黑暴『肆虐的亂象。」

鄧炳強提到，過去一段時間裡，警方一共拘捕186人，其中115人被檢控，包括5家公司，「目前為止，其中8起案件所牽涉的10個人，均被定罪，最嚴重的判刑長達9年。」

▼壹傳媒創辦人黎智英涉違反「港版國安法」被捕。（圖／路透社）

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

鄧炳強說，香港國安法第43條實施細則還賦予了執法機關必要的權力，例如要求「外國代理人組織」進行資料申報，凍結超過4億港幣的涉案相關資產，以及在網路上刪除危害國家安全的訊息等。

不過，鄧炳強也強調，香港社會在國家安全問題上不可懈怠，由於國際地緣政治的原因，風險仍然存在，「第一個就是本土恐怖主義，包括一些『孤狼』式的個人針對社會的破壞或襲擊行為；第二個就是一些外部勢力，包括他們在本地的一些代理人，他們利用軟對抗的方法去影響我們香港乃至國家的穩定。」

▼前香港眾志成員周庭涉違反「港版國安法」被捕。（圖／路透社）

▲周庭涉違反港版國安法被捕。（圖／路透社）

鄧炳強提出三點具體工作方針以應對安全風險，包括培養香港市民的愛國意識和國家安全意識；修改既有的法律和政策，進一步保障國家安全；以及推進基本法第23條本地立法工作。他解釋，「這既是香港特區的憲制責任，也是對香港國安法和現有法律的必要補充。」

鄧炳強還說，香港是一個國際化的大都市，在多方面有著各種各樣的聯通便利性，但這種便利性絕不能讓香港成為違法者的避風港，「無論任何事情發生，對於香港而言，最重要的就是與國家在一起，以祖國為最堅強的後盾，香港就可以牢牢守住安全底線，以安全促發展，香港也一定可以抓住國家『十四五規劃』和粵港澳大灣區的時代機遇，在『由治及興』之中繪就『一國兩制』的新篇章。」

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

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