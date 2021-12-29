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港蘋停運作3日後　《立場》早有「準備」：停收贊助、下架評論文

▲▼ 立場新聞,立場新聞6人被拘捕。（圖／路透）

▲立場新聞辦公處外有多名港警到場（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港警方國安處今（29）晨拘捕《立場新聞》6人，是香港回歸後首次有傳媒機構因煽動性質罪行，被檢控及拘捕。實際上，在《蘋果日報》出事3日後，《立場》就做好「準備」，於6月27日公告5項措施降低各方風險，包括下架評論文、停收贊助月費等。

據《香港01》報導，《蘋果日報》今年6月24日因被保安局凍結資產而停止運作，與民主派理念相近的傳媒是否可繼續營運備受關注。《立場新聞》3日後發布公告，指「國安法改變了我們熟悉的香港」，但《立場新聞》在報導上不自設禁區，但「凡重要的、具公共性、關乎公眾利益、有新聞價值的事實和觀點，都會盡力報道。過去如是，日後也如是」。

該公告推出5項措施，以保障支持者、作者及編採人員，減低各方風險，包括將今年6月前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，會與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出，並會持續將網站內容備份。

▲▼《立場新聞》6名高層被捕　網站已「超過6小時沒更新」。（圖／翻攝立場新聞）

▲《立場新聞》網站已「超過7小時沒更新」。（圖／翻攝立場新聞）

為避免一旦「遭遇滅頂之災」，會浪費支持者金錢，《立場新聞》決定將暫停接受贊助、中止「MyStand 計劃」付費會員的月費轉帳安排，以及停止接受新會員及新贊助款項，同時呼籲支持者將贊助轉投其他同樣自主獨立、堅持言論和新聞自由的媒體、自由記者、評論人及新聞業界組織。

此外，《立場》為保障同事，已於今年５月份終止了入職半年以上員工的僱傭合約，並以高於法例要求的補償額結算了年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用；絕大部份員工留職，繼續如常工作。

據《立場新聞》網頁資料顯示，原本《立場新聞》共8名董事，除蔡東豪及鍾沛權繼續留任外，其餘余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚等6人辭去董事職務。

直至今年11月7日，鍾沛權在其個人臉書發文表示，因家庭原因，已於11月1日起辭任總編輯一職，並由副總編輯林紹桐署任。

▼立場新聞辦公處外。（圖／路透）

▲▼ 立場新聞,立場新聞6人被拘捕。（圖／路透）

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