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傳逾130港人來台尋「政治庇護」　陸委會：不便透露具體數字

▲陸委會主委陳明通出席台港交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲台港交流辦公室揭牌現場。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／台北報導

陸委會2020年6月公佈「香港人道援助行動專案」支持港人，有媒體報導指出，以「人道援助」事由來台居留港人超過130人。對此，陸委會回應《ETtoday新聞雲》稱，為保護個案安全及隱私，不便透露具體數字。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲香港反送中活動現場。（圖／路透）

陸委會表示，有關「港人人道援助」，政府是依據香港澳門關係條例第18條等相關法規及人道原則妥適處理；針對進入協處機制之個案，台港服務交流辦公室均由專人依不同對象不同需求，提供必要協助。

至於港人人道救援人數，陸委會指出，為保護個案的安全及隱私，不便說明個案數字及其相關資訊，各類申請事由亦沒有相互壓縮配額的問題。

據陸委會1月發布的「香港人道援助關懷行動 專案執行情形」報告顯示，「台港服務交流辦公室」2020年7月1日營運至今已接獲逾 2200件電話及電子郵件的服務案件，對於港人洽詢來台移民定居、投 資、就業、就學等案件，提供一條龍式的服務。

報告指出，2021年10月至12月諮詢案件中，主要詢問移民定居的方式與類型、申請良民證遭遇困難、居留效期屆滿後如何繼續留台及如何協助配偶入境等，均由交流辦諮詢服務組專人進一步洽詢各機關後回覆。

▲▼香港機場,香港移民。（圖／路透社）

▲2021年港人來台居留數量再創新高（圖／路透社）

實際上，受反送中、港版國安法推出等因素影響，不少港人移居海外，鄰近的台灣成為熱門選擇。據移民署統計資料，2021年港人來台居留、定居總數是12858人，其中定居人數為11173人，比2020年的10813人增加了約3%；定居人數為1685人，較2020年的1576人上升了約6.9%。

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