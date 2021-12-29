何韻詩今晨被捕　杜汶澤PO合照喊話：我知道你不會怕

記者蔡儀潔／綜合報導

香港警方今（29）晨6時抓捕《立場新聞》6名高層或前高層人員，包括積極投入社會運動的歌手何韻詩。來台長住的港星杜汶澤在臉書PO出與何韻詩的合照，喊話「我知道你不會怕」。

▲杜汶澤向何韻詩喊話「我知道你不會怕」。（圖／翻攝自臉書）

針對《立場新聞》多人被捕，杜汶澤在臉書發文直言，「最令人難過的，其實是記者。立場姐姐，採訪時被人打，施暴者逍遙法外，去討回公道結果自己被關；昇哥（陳朗昇）報導真相，工作期間所有可以中過的武器基本上都中過，結果今天又被抓。」

杜汶澤接著說，「罵你們的話，又說我引起社會仇恨；我繼續生活，不作任何反抗，默不作聲等你們倒台，這樣可以嗎？不行嗎？一定要祝你們千秋萬世？」

他最後反諷道，不要再說有什麼不能做，乾脆出一個生存清單，「大家跟著你們的意思活下去好了。」

▼杜汶澤發文。（圖／翻攝自臉書）

據港媒今早報導，香港警方今（29日）清晨6點再度展開拘捕媒體界人物行動。《立場新聞》6名高層或前高層人員先後遭到國安處逮捕，罪名為「發布煽動刊物」。

此次行動警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。《立場新聞》6月曾發出公告，母公司6名董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭去董事職務，另2位董事蔡東豪及鍾沛權留任。鍾沛權上月宣布辭任《立場新聞》總編輯一職。