遭尪好友性侵　斷片人妻全裸驚醒：怎麼都大便...他嘴硬：不亢奮

▲人妻貪杯喝到斷片失禁還遭老公朋友性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名人妻2018年陪丈夫和朋友聚餐，卻貪杯激怒丈夫扔下她不管，人妻一路喝到掛，醒來赫見自己跟朋友黃男脫光光依偎而睡，她躲進廁所卻傻眼地面與牆壁「怎麼都是大便」，事後查出她爛醉斷片又失禁，遭黃男性侵得逞，人妻怒告求償150萬元，黃男辯稱當時佩戴的運動腕表紀錄他心跳頻率「並不亢奮」，代表他坐懷不亂沒非禮，法官不採信，判他應賠70萬元，可上訴。

本案發生於2018年9月25日，人妻當晚陪丈夫跟朋友吃熱炒喝酒，黃男遲到，晚間9點多抵達時，眾人已有醉意，再過1個多小時準備解散時，喝下3瓶啤酒開始恍惚的人妻覺得沒盡興、不想走，黃男搭腔附和自己也還沒喝夠，可以留下來陪人妻繼續乾杯。

老公勸不動妻子回家、2人當眾大吵後覺得沒面子，氣得扔下她逕自離開，心想黃男是認識4、5年的朋友，可以信任，熱炒店老闆是熟人，也能幫忙注意，應該不會出事，不料真的出事。隔天（26日）凌晨2點多，人妻冷醒，赫見自己和黃男同床而眠，2人全身光溜溜。

人妻嚇得躲進廁所坐在馬桶上回想發生什麼事，突然驚覺地上跟牆上「怎麼都是大便」，她努力回想，依稀感覺黃男親她、摸她，壓在她身上，甚至還留著對方胸毛、腿毛的觸感，她記得黃男抽動時弄痛她，因為老公很少碰她、私處有點乾，黃男聽她說不舒服，有暫停動作。

人妻知道被非禮了，趕緊打發黃男離開，睡到天亮回家急忙換洗衣物想掩飾，被丈夫質疑去哪裡、為何褲管沾染糞便，她崩潰說出實情，報案調閱街道與摩鐵監視畫面，查出黃男叫計程車把她從熱炒店載去開房，只見她步履蹣跚、東倒西歪，根本不能自己走路，全程軟得像一攤泥，靠黃男攙扶。

人妻怒告黃男趁她爛醉性侵得逞，使她萬分痛苦、害怕，需定期向社工師尋求諮詢，要求黃男賠償精神慰撫150萬元。黃男一概否認，推稱人妻喝醉不想回家，託他幫找旅館過夜，他僅同房作陪，廁所滿地排泄物正是人妻失禁的傑作，人妻沖洗時還差點造成客房淹水。

黃男並以自己佩戴的運動腕表所紀錄數據，聲稱人妻指控遭他性侵的時段，他的心跳頻率「並不亢奮」，代表他坐懷不亂，跟人妻沒任何性交行為，人妻身上也沒驗到任何體液為證，對方的指控都是臆測，反而是對方的丈夫從熱炒店離開後，私訊他「你帶她慢慢去玩！放心！我跟她早就沒夫妻感情」、「我跟她離婚是遲早的事」等語。

法官勘驗監視畫面，認定人妻當時已醉到斷片，若非黃男攙扶，連走出計程車都有困難，且黃男曾私訊人妻的丈夫表示「我會認罪」、「是要求你原諒，不是要你可憐我，你把我當成弟弟，我覺得不管判決如何，我還是會認罪」、「造成你們的（困）擾，深感抱歉」等語。

法官認定黃男的確趁人之危非禮人妻得逞，且因人妻當時無力反抗，黃男不必費力壓制，所以腕表沒紀錄到劇烈心跳變化，黃男本件犯行傷害夫妻感情與朋友互信，更造成人妻失眠、憂鬱等創傷情緒，判他應賠70萬元，可上訴。刑案部分，黃男因涉犯乘機性交罪，一、二審都被判刑3年2月，仍可上訴。